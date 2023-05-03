https://sputnikarabic.ae/20230503/البنك-المركزي-السعودي-يرفعَ-أسعار-الفائدة-25-نقطة-أساس-1076638560.html
البنك المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
البنك المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
قرر البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء، رفعَ معدلَ اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T19:38+0000
2023-05-03T19:38+0000
2023-05-03T19:43+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن "البنك المركزي السعودي رفعَ معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 %".وأضافت أن البنك المركزي "رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 %، وذلك اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتبلغ نطاقا يتراوح بين 5 و5.25%.وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان، إن الأنشطة الاقتصادية في أكبر اقتصاد دولي قد توسعت "بوتيرة معتدلة" خلال الربع الأول من عام 2023.وشدد الاحتياطي الفيدرالي على أن النظام المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية "سليم ومرن".ورفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو أعلى مستوى منذ شهر أغسطس/ آب 2007، وهي خطوة تتفق مع توقعات السوق.وتعد هذه هي الزيادة الـ 10 على التوالي التي يعلن عنها الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2022.ويسعى الفيدرالي الأمريكي إلى كبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.وتراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال مارس/آذار الماضي، إلى 5 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230503/الفيدرالي-الأمريكي-يرفع-أسعار-الفائدة-25-نقطة-أساس-1076637635.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم
البنك المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
19:38 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 19:43 GMT 03.05.2023) تابعنا عبر
قرر البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء، رفعَ معدلَ اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بالمعدل نفسه.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية
"واس" أن "البنك المركزي السعودي رفعَ معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 %".
وأضافت أن البنك المركزي "رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 %، وذلك اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتبلغ نطاقا يتراوح بين 5 و5.25%.
وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان، إن الأنشطة الاقتصادية في أكبر اقتصاد دولي قد توسعت "بوتيرة معتدلة" خلال الربع الأول من عام 2023.
وشدد الاحتياطي الفيدرالي على أن النظام المصرفي
في الولايات المتحدة الأمريكية "سليم ومرن".
ورفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو أعلى مستوى منذ شهر أغسطس/ آب 2007، وهي خطوة تتفق مع توقعات السوق.
وتعد هذه هي الزيادة الـ 10 على التوالي التي يعلن عنها الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2022.
ويسعى الفيدرالي الأمريكي
إلى كبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.
وتراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال مارس/آذار الماضي، إلى 5 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 2021.