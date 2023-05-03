https://sputnikarabic.ae/20230503/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تشجع-أو-تساعد-كييف-على-توجيه-ضربات-خارج-حدودها-1076637341.html
البيت الأبيض: واشنطن لا تشجع أو تساعد كييف على توجيه ضربات خارج حدودها
البيت الأبيض: واشنطن لا تشجع أو تساعد كييف على توجيه ضربات خارج حدودها
أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا ولا تساعدها على توجيه ضربات خارج حدودها، تعليقًا على إعلان الكرملين تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة الليلة... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T18:34+0000
2023-05-03T18:34+0000
2023-05-03T18:34+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي، "الولايات المتحدة بالتأكيد لا تشجع أو تساعد أوكرانيا على توجيه ضربات خارج حدودها. إننا واضحون للغاية في هذا الصدد".وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/إسقاط-طائرتين-مسيرتين-أرسلتهما-سلطات-كييف-إلى-الكرملين-1076619049.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض: واشنطن لا تشجع أو تساعد كييف على توجيه ضربات خارج حدودها
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أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا ولا تساعدها على توجيه ضربات خارج حدودها، تعليقًا على إعلان الكرملين تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة الليلة الماضية، واتهامه كييف بالوقوف وراء الهجوم.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي، "الولايات المتحدة بالتأكيد لا تشجع أو تساعد أوكرانيا على توجيه ضربات خارج حدودها. إننا واضحون للغاية في هذا الصدد".
وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية
إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.