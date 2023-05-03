https://sputnikarabic.ae/20230503/الجزائر-تشتري-4-طائرات-إطفاء-روسية-استعدادا-لمكافحة-حرائق-الغابات-1076623260.html
الجزائر تشتري 4 طائرات إطفاء روسية استعدادا لمكافحة حرائق الغابات
الجزائر تشتري 4 طائرات إطفاء روسية استعدادا لمكافحة حرائق الغابات
تستعد الجزائر لمكافحة حرائق الغابات بشراء طائرات إطفاء جديدة وتطوير طائرات مسيرة محلية وإجراء تدريبات مكثفة لتدريب الأطقم الخاصة بالإطفاء. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T13:06+0000
2023-05-03T13:06+0000
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وتباشر وزارة الدفاع الوطني الجزائرية الإجراءات الخاصة بشراء 4 طائرات إطفاء روسية طراز "بيريف"، التي يمكن لكل منها حمل 1200 لتر من المياه لاستخدامها في إطفاء الحرائق، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الأربعاء.وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن تتسلم الجزائر هذه الطائرات خلال العام الجاري، حسبما ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد.ولفتت الصحيفة إلى أن الجزائر شرعت في تطوير طائرات مسيرة محليا لاستخدامها في إطفاء الحرائق، إضافة إلى توظيف عمال موسميين لزيادة مستويات الاستعداد والإنذار المبكر في حالة نشوب حرائق الغابات.كما تشمل استعدادات الجزائر إجراء تمارين ميدانية تحاكي مكافحة الحرائق لاختبار مدى جاهزية فرق الإطفاء المخصصة لمكافحة حرائق الغابات.يذكر أن الجزائر أطلقت منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، حملة وطنية لمحاربة حرائق الغابات، التي تشمل جميع الاستعدادات الخاصة بمكافحة الحرائق وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك.
https://sputnikarabic.ae/20220825/طائرة-عملاقة-بقدرات-خارقة-الجزائر-تتسلم-بي-إي-200-من-روسيا-1066834587.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر, روسيا, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر, روسيا, أخبار الشرق الأوسط
الجزائر تشتري 4 طائرات إطفاء روسية استعدادا لمكافحة حرائق الغابات
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تستعد الجزائر لمكافحة حرائق الغابات بشراء طائرات إطفاء جديدة وتطوير طائرات مسيرة محلية وإجراء تدريبات مكثفة لتدريب الأطقم الخاصة بالإطفاء.
وتباشر وزارة الدفاع الوطني الجزائرية الإجراءات الخاصة بشراء 4 طائرات إطفاء روسية طراز "بيريف
"، التي يمكن لكل منها حمل 1200 لتر من المياه لاستخدامها في إطفاء الحرائق، حسبما ذكرت
صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الأربعاء.
وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن تتسلم الجزائر هذه الطائرات خلال العام الجاري، حسبما ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد.
ولفتت الصحيفة إلى أن الجزائر
شرعت في تطوير طائرات مسيرة محليا لاستخدامها في إطفاء الحرائق، إضافة إلى توظيف عمال موسميين لزيادة مستويات الاستعداد والإنذار المبكر في حالة نشوب حرائق الغابات.
كما تشمل استعدادات الجزائر إجراء تمارين ميدانية تحاكي مكافحة الحرائق
لاختبار مدى جاهزية فرق الإطفاء المخصصة لمكافحة حرائق الغابات.
يذكر أن الجزائر أطلقت منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، حملة وطنية لمحاربة حرائق الغابات، التي تشمل جميع الاستعدادات الخاصة بمكافحة الحرائق وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك.