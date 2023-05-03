https://sputnikarabic.ae/20230503/الجيش-الإسرائيلي-يقرر-العودة-إلى-الحالة-الاعتيادية-في-الجبهة-الداخلية-1076589469.html

الجيش الإسرائيلي يقرر العودة إلى الحالة الاعتيادية في الجبهة الداخلية

الجيش الإسرائيلي يقرر العودة إلى الحالة الاعتيادية في الجبهة الداخلية

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن الجيش قرار عودة الجبهة الداخلية إلى الحالة الطبيعية دون إجراءات أمنية خاصة، وذلك عقب تقارير بالتوصل لاتفاق وقف... 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T03:55+0000

2023-05-03T03:55+0000

2023-05-03T03:57+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد إجراء تقييم أمني للجيش الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء، وبعد وليلة من الإنذارات الحمراء وصفارات الصواريخ، تم اتخاذ قرار باستئناف النشاط في المجتمعات الإسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة كالمعتاد دون وضع إجراءات أمنية خاصة.وتوصلت إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية في غزة بوساطة مصر وقطر والأمم المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز نقلاً عن مصادر.وقالت المصادر: "اتفقت إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية في غزة على وقف إطلاق النار في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء".وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صافرات الإنذار من جديد في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود الشمالية لقطاع غزة.وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى اعتراض 4 منها. وقال في بيان، إنه "تم إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، واعترضت القبة الحديدية 4 قذائف بينما سقطت 16 قذيفة في مناطق غير مأهولة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه قصف مناطق في قطاع غزة بالدبابات، على خلفية إطلاق 3 صواريخ من غزة صباح الثلاثاء باتجاه الأراضي الإسرائيلية، إثر وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في سجن إسرائيلي بعد إضراب متواصل عن الطعام لنحو 3 شهور.واعتقل خضر عدنان، وهو من سكان جنين شمالي الضفة الغربية، في 5 فبراير/ شباط الماضي، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية للمرة الثالثة عشر في حياته، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية ودعم الإرهاب والتحريض"، ومنذ ذلك الحين أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.وحمّلت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"حماس" الفلسطينيتان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة خضر عدنان (44 عاما)، كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بفتح تحقيق دولي في أسباب وفاته.

https://sputnikarabic.ae/20230503/إعلام-اتفاق-بين-إسرائيل-والفصائل-الفلسطينية-في-غزة-على-وقف-لإطلاق-النار-1076589063.html

https://sputnikarabic.ae/20230503/الطائرات-الاسرائيلية-تشن-سلسلة-غارات-جديدة-على-عدة-مواقع-في-قطاع-غزة-1076588220.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل