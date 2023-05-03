https://sputnikarabic.ae/20230503/الجيش-الإسرائيلي-يهدم-منزلين-شمالي-الضفة-الغربية--1076609836.html

الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمالي الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمالي الضفة الغربية

هدمت قوات الجيش الإسرائيلي منزل عائلة الشاب محمد مراد صواف (18 عامًا)، في قرية حارس غرب مدينة سلفيت، ومنزل عائلة الأسير يونس جلال هيلان (19 عامًا)، في قرية حجة... 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T09:51+0000

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2023-05-03T09:51+0000

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وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت القرية، ثم نصبت حواجز عسكرية مكثفة في عدة مناطق من القرية، وبعدها حاصرت منزل عائلة الشاب صواف وأخلته، وأخلت المنازل المجاورة، ومنعت الطواقم الصحفية من الاقتراب.وقال عم الشاب محمد الصواف لوكالة "سبوتنيك": "بعد اقتحام جيش الاحتلال القرية شرع بزرع المتفجرات في منزل الشهيد محمد الصواف، ثم فجر المنزل وهدمه بالكامل، وقد تم إخطارنا منذ عدة أشهر بالهدم، وقمنا بالاستئناف في المحاكم الإسرائيلية، لكن الاستئناف رفض، وأقول للاحتلال أنت اليوم أتيت للانتقام من أطفال أيتام وهدمت منزل والدهم، لكننا سوف نعيد بناءه، ويكفي وجودنا على هذه الأرض هو أكبر صمود".وأضافت جدة الشاب الصواف: "كنت جالسة في البيت وقام جنود الاحتلال بالدخول إلى البيت وطردونا وأجبرونا على إخلاء البيوت المجاورة، ثم قاموا بتفجير المنزل المكون من 3 طبقات، وأنا أقول هم يهدمون ونحن نبني وسنبقى صامدون فوق أرضنا".وكان محمد صوف قد قتل، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد تنفيذه عملية طعن ودهس، قرب مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي محافظة سلفيت، وأدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين بعضهم في حالة خطيرة.وفي قرية حجة شرق قلقيلية، هدم الجيش الإسرائيلي منزل الأسير يونس جلال هيلان، بعدما أجبر عائلة الأسير والعائلات المجاورة على إخلاء المنطقة، وقد قامت الجرافات الإسرائيلية بهدم المنزل المكون من طابقين، وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت يونس هيلان في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بزعم قيامه بقتل مستوطن طعناً قبل شهر في بلدة الفندق المجاورة.

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