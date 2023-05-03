الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
حصري
هدمت قوات الجيش الإسرائيلي منزل عائلة الشاب محمد مراد صواف (18 عامًا)، في قرية حارس غرب مدينة سلفيت، ومنزل عائلة الأسير يونس جلال هيلان (19 عامًا)، في قرية حجة شرق قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، بحجة تنفيذهما عمليات قُتل فيها مستوطنون.
وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت القرية، ثم نصبت حواجز عسكرية مكثفة في عدة مناطق من القرية، وبعدها حاصرت منزل عائلة الشاب صواف وأخلته، وأخلت المنازل المجاورة، ومنعت الطواقم الصحفية من الاقتراب.
© Sputnik . ajwadالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
© Sputnik . ajwad
وقال عم الشاب محمد الصواف لوكالة "سبوتنيك": "بعد اقتحام جيش الاحتلال القرية شرع بزرع المتفجرات في منزل الشهيد محمد الصواف، ثم فجر المنزل وهدمه بالكامل، وقد تم إخطارنا منذ عدة أشهر بالهدم، وقمنا بالاستئناف في المحاكم الإسرائيلية، لكن الاستئناف رفض، وأقول للاحتلال أنت اليوم أتيت للانتقام من أطفال أيتام وهدمت منزل والدهم، لكننا سوف نعيد بناءه، ويكفي وجودنا على هذه الأرض هو أكبر صمود".
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضافت جدة الشاب الصواف: "كنت جالسة في البيت وقام جنود الاحتلال بالدخول إلى البيت وطردونا وأجبرونا على إخلاء البيوت المجاورة، ثم قاموا بتفجير المنزل المكون من 3 طبقات، وأنا أقول هم يهدمون ونحن نبني وسنبقى صامدون فوق أرضنا".
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكان محمد صوف قد قتل، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد تنفيذه عملية طعن ودهس، قرب مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي محافظة سلفيت، وأدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين بعضهم في حالة خطيرة.
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفي قرية حجة شرق قلقيلية، هدم الجيش الإسرائيلي منزل الأسير يونس جلال هيلان، بعدما أجبر عائلة الأسير والعائلات المجاورة على إخلاء المنطقة، وقد قامت الجرافات الإسرائيلية بهدم المنزل المكون من طابقين، وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت يونس هيلان في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بزعم قيامه بقتل مستوطن طعناً قبل شهر في بلدة الفندق المجاورة.
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
1/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
2/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
3/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
4/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
5/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
© Sputnik . ajwadالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
6/11
© Sputnik . ajwad
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
7/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
8/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
9/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
10/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
11/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
1/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
2/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
3/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
4/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
5/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
6/11
© Sputnik . ajwad
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
7/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
8/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
9/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
10/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
11/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية