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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/الجيش-الروسي-يشن-ضربات-جماعية-بطائرات-انتحارية-على-الدفاع-الجوي-الأوكراني-1076589325.html
الجيش الروسي يشن ضربات جماعية بطائرات انتحارية على الدفاع الجوي الأوكراني
الجيش الروسي يشن ضربات جماعية بطائرات انتحارية على الدفاع الجوي الأوكراني
أفاد مصدر مطلع، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية تستخدم ضربات جماعية مركزة لتدمير طائرات مسيرة انتحارية من طراز "لانتسيت"، وذلك لإزالة بقايا... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T03:23+0000
2023-05-03T03:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن الجيش الروسي يستخدم هذه التكتيكات لتدمير بقايا أنظمة الصواريخ طويلة المدى المضادة للطائرات، مثل "إس-300 بي سي" و"إس-300بي"، والتي تشمل عددًا كبيرًا من المركبات مثل قاذفات الصواريخ ومواقع القيادة والرادارات وغيرها من المعدات.ولفت المصدر إلى أنه "يمكن استخدام ما يصل إلى عشرة مسيرات في هجوم واحد"، مضيرا إلى أن مثل هذه التكتيكات تساعد على تحقيق التدمير الأكثر فعالية لأنظمة الدفاع الجوي.كما ذكر مصدر آخر للوكالة أن ما يقرب من نصف مدافع الهاوتزر ذات الدفع الذاتي والمقطورة الأجنبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة تم تدميرها بواسطة ذخيرة "لانتسيت" القاتلة.يشار إلى أن ذخيرة "لانسيت" تم تصنيعها بواسطة شركة "زالا آيرو"، وهي قادرة على إصابة الأهداف على مسافة عدة عشرات من الكيلومترات، وتحمل الطائرات بدون طيار رؤوسًا حربية تزن 3 أو 5 كيلوغرامات وفقًا لنوع الهدف المراد ضربه.
https://sputnikarabic.ae/20230407/القوات-الخاصة-الروسية-تدمر-مدفع-هاوتزر-مموه-فيديو-1075628666.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يشن ضربات جماعية بطائرات انتحارية على الدفاع الجوي الأوكراني

03:23 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 03:24 GMT 03.05.2023)
© AFP 2023 / George Ourfalianطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / George Ourfalian
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أفاد مصدر مطلع، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية تستخدم ضربات جماعية مركزة لتدمير طائرات مسيرة انتحارية من طراز "لانتسيت"، وذلك لإزالة بقايا أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية بعيدة المدى في ضربة واحدة.
وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن الجيش الروسي يستخدم هذه التكتيكات لتدمير بقايا أنظمة الصواريخ طويلة المدى المضادة للطائرات، مثل "إس-300 بي سي" و"إس-300بي"، والتي تشمل عددًا كبيرًا من المركبات مثل قاذفات الصواريخ ومواقع القيادة والرادارات وغيرها من المعدات.
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ولفت المصدر إلى أنه "يمكن استخدام ما يصل إلى عشرة مسيرات في هجوم واحد"، مضيرا إلى أن مثل هذه التكتيكات تساعد على تحقيق التدمير الأكثر فعالية لأنظمة الدفاع الجوي.
كما ذكر مصدر آخر للوكالة أن ما يقرب من نصف مدافع الهاوتزر ذات الدفع الذاتي والمقطورة الأجنبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة تم تدميرها بواسطة ذخيرة "لانتسيت" القاتلة.
يشار إلى أن ذخيرة "لانسيت" تم تصنيعها بواسطة شركة "زالا آيرو"، وهي قادرة على إصابة الأهداف على مسافة عدة عشرات من الكيلومترات، وتحمل الطائرات بدون طيار رؤوسًا حربية تزن 3 أو 5 كيلوغرامات وفقًا لنوع الهدف المراد ضربه.
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