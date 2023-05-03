https://sputnikarabic.ae/20230503/الجيش-الروسي-يشن-ضربات-جماعية-بطائرات-انتحارية-على-الدفاع-الجوي-الأوكراني-1076589325.html
الجيش الروسي يشن ضربات جماعية بطائرات انتحارية على الدفاع الجوي الأوكراني
الجيش الروسي يشن ضربات جماعية بطائرات انتحارية على الدفاع الجوي الأوكراني
أفاد مصدر مطلع، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية تستخدم ضربات جماعية مركزة لتدمير طائرات مسيرة انتحارية من طراز "لانتسيت"، وذلك لإزالة بقايا... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T03:23+0000
2023-05-03T03:23+0000
2023-05-03T03:24+0000
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وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن الجيش الروسي يستخدم هذه التكتيكات لتدمير بقايا أنظمة الصواريخ طويلة المدى المضادة للطائرات، مثل "إس-300 بي سي" و"إس-300بي"، والتي تشمل عددًا كبيرًا من المركبات مثل قاذفات الصواريخ ومواقع القيادة والرادارات وغيرها من المعدات.ولفت المصدر إلى أنه "يمكن استخدام ما يصل إلى عشرة مسيرات في هجوم واحد"، مضيرا إلى أن مثل هذه التكتيكات تساعد على تحقيق التدمير الأكثر فعالية لأنظمة الدفاع الجوي.كما ذكر مصدر آخر للوكالة أن ما يقرب من نصف مدافع الهاوتزر ذات الدفع الذاتي والمقطورة الأجنبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة تم تدميرها بواسطة ذخيرة "لانتسيت" القاتلة.يشار إلى أن ذخيرة "لانسيت" تم تصنيعها بواسطة شركة "زالا آيرو"، وهي قادرة على إصابة الأهداف على مسافة عدة عشرات من الكيلومترات، وتحمل الطائرات بدون طيار رؤوسًا حربية تزن 3 أو 5 كيلوغرامات وفقًا لنوع الهدف المراد ضربه.
https://sputnikarabic.ae/20230407/القوات-الخاصة-الروسية-تدمر-مدفع-هاوتزر-مموه-فيديو-1075628666.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي يشن ضربات جماعية بطائرات انتحارية على الدفاع الجوي الأوكراني
03:23 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 03:24 GMT 03.05.2023) تابعنا عبر
أفاد مصدر مطلع، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية تستخدم ضربات جماعية مركزة لتدمير طائرات مسيرة انتحارية من طراز "لانتسيت"، وذلك لإزالة بقايا أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية بعيدة المدى في ضربة واحدة.
وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك
" أن الجيش الروسي يستخدم هذه التكتيكات لتدمير بقايا أنظمة الصواريخ طويلة المدى المضادة للطائرات، مثل "إس-300 بي سي" و"إس-300بي"، والتي تشمل عددًا كبيرًا من المركبات مثل قاذفات الصواريخ ومواقع القيادة والرادارات وغيرها من المعدات.
ولفت المصدر إلى أنه "يمكن استخدام ما يصل إلى عشرة مسيرات في هجوم واحد"، مضيرا إلى أن مثل هذه التكتيكات تساعد على تحقيق التدمير الأكثر فعالية لأنظمة الدفاع الجوي.
كما ذكر مصدر آخر للوكالة أن ما يقرب من نصف مدافع الهاوتزر ذات الدفع الذاتي والمقطورة الأجنبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة تم تدميرها بواسطة ذخيرة "لانتسيت" القاتلة
.
يشار إلى أن ذخيرة "لانسيت" تم تصنيعها بواسطة شركة "زالا آيرو"، وهي قادرة على إصابة الأهداف على مسافة عدة عشرات من الكيلومترات، وتحمل الطائرات بدون طيار رؤوسًا حربية تزن 3 أو 5 كيلوغرامات وفقًا لنوع الهدف المراد ضربه.