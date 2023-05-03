https://sputnikarabic.ae/20230503/الجيش-السوداني-يوافق-على-مقترح-إيغاد-بتمديد-هدنة-وقف-إطلاق-النار-لمدة-أسبوع-1076638411.html
الجيش السوداني يوافق على مقترح "إيغاد" بتمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة أسبوع
الجيش السوداني يوافق على مقترح "إيغاد" بتمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة أسبوع
أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، موافقته على مقترح الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، بتمديد هدنة وقف إطلاق النار في البلاد لمدة أسبوع وتسمية ممثلين عن طرفي... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T19:31+0000
2023-05-03T19:31+0000
2023-05-03T19:31+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني في بيان له: "في إطار مبادرة منظمة الإيقاد للتعامل مع الأزمة الحالية بالبلاد، تقدمت المنظمة بمقترح جديد يتمثل في الآتي: تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع وتسمية ممثل من كل جانب للتباحث حول الهدنة مع الآلية رفيعة المستوى المكونة من رؤساء كل من جمهورية جنوب السودان، كينيا وجيبوتي على أن يجرى هذا الحوار في أي دولة يتم التوافق عليها مع الآلية".وأضاف البيان أن القوات المسلحة "تبدي وافقتها على المقترح انطلاقا من مبدأ الحلول الإفريقية لقضايا القارة، ومراعاة للجوانب الإنسانية لمواطنينا، مع أخذنا في الاعتبار المبادرة الأمريكية السعودية الجارية، ونأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات الهدنة المقترحة".وتشهد العاصمة الخرطوم ومدن المجاورة لها اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرقي النزاع العسكري.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى العلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.ووجّه دقلو اتهامات للجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230503/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
الجيش السوداني يوافق على مقترح "إيغاد" بتمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة أسبوع
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أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، موافقته على مقترح الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، بتمديد هدنة وقف إطلاق النار في البلاد لمدة أسبوع وتسمية ممثلين عن طرفي النزاع لعقد مباحثات مع آلية مشكّلة لهذا الغرض.
الخرطوم - سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني في بيان له: "في إطار مبادرة منظمة الإيقاد للتعامل مع الأزمة الحالية بالبلاد، تقدمت المنظمة بمقترح جديد يتمثل في الآتي: تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع وتسمية ممثل من كل جانب للتباحث حول الهدنة مع الآلية رفيعة المستوى المكونة من رؤساء كل من جمهورية جنوب السودان، كينيا وجيبوتي على أن يجرى هذا الحوار في أي دولة يتم التوافق عليها مع الآلية".
وأضاف البيان أن القوات المسلحة "تبدي وافقتها على المقترح انطلاقا من مبدأ الحلول الإفريقية لقضايا القارة، ومراعاة للجوانب الإنسانية لمواطنينا، مع أخذنا في الاعتبار المبادرة الأمريكية السعودية الجارية، ونأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات الهدنة المقترحة".
وتشهد العاصمة الخرطوم ومدن المجاورة لها اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرقي النزاع العسكري.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع
محمد حمدان دقلو إلى العلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
ووجّه دقلو اتهامات للجيش السوداني
بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.