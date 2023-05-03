https://sputnikarabic.ae/20230503/الدفاع-الجوي-الإيراني-يرصد-تحركات-أجسام-طائرة-أجنبية-1076624705.html
الدفاع الجوي الإيراني يرصد تحركات أجسام طائرة أجنبية
الدفاع الجوي الإيراني يرصد تحركات أجسام طائرة أجنبية
أعلن قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي، أنه تم رصد تحركات أجسام طائرة أجنبية. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T13:31+0000
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ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن صباحي، قوله إن قوة الدفاع الجوي بما تمتلكه من منظومات الأسلحة الرادارية والصاروخية المحلية الصنع والحديثة ترصد جميع تحركات الأجسام الطائرة الأجنبية خارج الحدود الجوية للبلاد.وفي وقت سابق، هدد صباحي، إسرائيل بما قال إنه "رد مدمر" في حال هاجمت بلاده، ووفق تصريحات نقلتها وكالة "فارس"، قال صباحي: "لو كان هؤلاء قادرين على القيام بشيء، فليتحكموا بمشكلاتهم، ولا ينبغي حتى أن يفكروا بالعدوان والهجوم الجوي على الأجواء المقدسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالطبع هم يدركون بأنهم إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك فسيتلقون ردا مدمرا يجعلهم يعضون أصابع الندم".وتباهى قائد الدفاع الجوي الإيراني بما وصلت إليه قواته، قائلا: "قوة الدفاع الجوي للجمهورية الاسلامية الايرانية، ضمن القوى الأولى للدفاع الجوي في المنطقة، وهذه القضية تمثل واقعا لا يمكن إنكاره".وبرر صباحي ذلك، موضحًا أن "المعدات التي نستخدمها في الوقت الحاضر في الدفاع الجوي في البلاد، هي المعدات الأقوى والأحدث في العالم".ولفت إلى أن بلاده لم تعد تعتمد على أي دولة في استيراد معدات ومنظومات الدفاع الجوي، بل صارت قادرة على تصدير تلك المعدات.وقال: "في الوقت الحاضر وفي موضوع معدات الدفاع الجوي بكل مجالاتها بما فيها الرصد والمراقبة ومنظومات الاعتراض ومنظومات الاستطلاع ومنظومات تقنية المعلومات والاتصالات، لسنا معتمدين على أي دولة ولا بحاجة إليها، ولدينا اكتفاء ذاتي... ويمكننا تصدير هذه المعدات".
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الدفاع الجوي الإيراني يرصد تحركات أجسام طائرة أجنبية
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أعلن قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي، أنه تم رصد تحركات أجسام طائرة أجنبية.
ونقلت وكالة أنباء
"فارس" عن صباحي، قوله إن قوة الدفاع الجوي بما تمتلكه من منظومات الأسلحة الرادارية والصاروخية المحلية الصنع والحديثة ترصد جميع تحركات الأجسام الطائرة الأجنبية خارج الحدود الجوية للبلاد.
وفي وقت سابق، هدد صباحي، إسرائيل بما قال إنه "رد مدمر" في حال هاجمت بلاده، ووفق تصريحات
نقلتها وكالة "فارس"، قال صباحي: "لو كان هؤلاء قادرين على القيام بشيء، فليتحكموا بمشكلاتهم، ولا ينبغي حتى أن يفكروا بالعدوان والهجوم الجوي على الأجواء المقدسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالطبع هم يدركون بأنهم إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك فسيتلقون ردا مدمرا يجعلهم يعضون أصابع الندم".
وتباهى قائد الدفاع الجوي الإيراني بما وصلت إليه قواته، قائلا: "قوة الدفاع الجوي
للجمهورية الاسلامية الايرانية، ضمن القوى الأولى للدفاع الجوي في المنطقة، وهذه القضية تمثل واقعا لا يمكن إنكاره".
وبرر صباحي ذلك، موضحًا أن "المعدات التي نستخدمها في الوقت الحاضر في الدفاع الجوي في البلاد، هي المعدات الأقوى والأحدث في العالم".
ولفت إلى أن بلاده لم تعد تعتمد على أي دولة في استيراد معدات ومنظومات الدفاع الجوي، بل صارت قادرة على تصدير تلك المعدات.
وقال: "في الوقت الحاضر وفي موضوع معدات الدفاع الجوي
بكل مجالاتها بما فيها الرصد والمراقبة ومنظومات الاعتراض ومنظومات الاستطلاع ومنظومات تقنية المعلومات والاتصالات، لسنا معتمدين على أي دولة ولا بحاجة إليها، ولدينا اكتفاء ذاتي... ويمكننا تصدير هذه المعدات".