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الكرملين يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين حاولتا "اغتيال" بوتين
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-صاروخ-أمريكي-موجه-من-طراز-جدام-1076620633.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر صاروخا أمريكيا موجها من طراز "جدام"
الدفاع الجوي الروسي يدمر صاروخا أمريكيا موجها من طراز "جدام"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أن الطيران العملياتي والتكتيكي والمدفعية الروسية دمرت خلال اليوم الماضي 86 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T12:06+0000
2023-05-03T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي أربعة صواريخ "هيمارس" وصاروخا موجها من طراز "جدام" أمريكي الصنع.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 16 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق بودستبني في مقاطعة خيرسون، وأولشاني، وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسيرغييفكا، وفولنوفاخا، وفاسيلييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتافولغانكا في مقاطعة خاركوف، وروماشكوفو في مقاطعة سومي.كما تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب قرية بروغريس في مقاطعة سومي.وعلى محور كوبيانسك، دمرت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وكامينكا في مقاطعة خاركوف.وعلى محور كراسني - ليمان، دمر الطيران والمدفعية التابعة لمجموعة قوات "المركز" وحدات العدو في منطقتي نيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتم القضاء في هذا الاتجاه على أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مصفحة، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعان من طراز "مسيتا بي".
https://sputnikarabic.ae/20230503/مسيرة-روسية-صغيرة-تنسف-آليات-وأفراد-العدو-فيديو-1076618925.html
https://sputnikarabic.ae/20230503/إسقاط-طائرتين-مسيرتين-أرسلتهما-سلطات-كييف-إلى-الكرملين-1076619049.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يدمر صاروخا أمريكيا موجها من طراز "جدام"

12:06 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 12:26 GMT 03.05.2023)
© Photo / Russian Defense Ministry / وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Photo / Russian Defense Ministry /
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أن الطيران العملياتي والتكتيكي والمدفعية الروسية دمرت خلال اليوم الماضي 86 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 102 منطقة.
كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي أربعة صواريخ "هيمارس" وصاروخا موجها من طراز "جدام" أمريكي الصنع.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 16 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق بودستبني في مقاطعة خيرسون، وأولشاني، وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسيرغييفكا، وفولنوفاخا، وفاسيلييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتافولغانكا في مقاطعة خاركوف، وروماشكوفو في مقاطعة سومي.
آليات عسكرية أوكرانية محترقة قرب مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
مسيرة روسية صغيرة تنسف آليات وأفراد العدو... فيديو
12:07 GMT

وفي منطقة ستيبنوغورسك التابعة لمقاطعة زابوروجيه، تم تدمير رادارا مضادا للبطارية AN / TPQ-50 أمريكي الصنع.

كما تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب قرية بروغريس في مقاطعة سومي.
وعلى محور كوبيانسك، دمرت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وكامينكا في مقاطعة خاركوف.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين حاولتا "اغتيال" بوتين
11:40 GMT
وبلغت خسائر العدو 40 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرّعتين وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر "دي- 30".
وعلى محور كراسني - ليمان، دمر الطيران والمدفعية التابعة لمجموعة قوات "المركز" وحدات العدو في منطقتي نيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتم القضاء في هذا الاتجاه على أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مصفحة، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعان من طراز "مسيتا بي".
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