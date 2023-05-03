https://sputnikarabic.ae/20230503/الرئيس-الإيراني-يوقف-موكبه-في-شوارع-دمشق-ليلقي-التحية-على-المواطنين-فيديو--1076605178.html
الرئيس الإيراني يوقف موكبه في شوارع دمشق ليلقي التحية على المواطنين... فيديو
الرئيس الإيراني يوقف موكبه في شوارع دمشق ليلقي التحية على المواطنين... فيديو
وصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إلى دمشق في زيارة رسمية. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T09:14+0000
2023-05-03T09:14+0000
2023-05-03T09:14+0000
نادي الفيديو
مجتمع
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076597768_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_ca67232cbb607b468c3097ee49b738cd.jpg
وخلال توجهه من مطار دمشق الدولي إلى قصر الشعب للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، توقف موكبه في شوراع دمشق، ليترجل من سيارته ويسلم على الموطنين السوريين.ويظهر في الفيديو الرئيس الإيراني وسط تجمع من المواطنين السوريين يلقي عليهم السلام، في مشهد ينم عن حفاوة الاستقبال وصدق العلاقات بين البلدين.وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير، وسيجري مع الرئيس السوري بشار الأسد مباحثات سياسية واقتصادية موسّعة، يليها توقيع عدد من الاتفاقيات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076597768_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_ae9640d7abb90d7019402612f76cb8fa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم العربي
نادي الفيديو, العالم العربي
الرئيس الإيراني يوقف موكبه في شوارع دمشق ليلقي التحية على المواطنين... فيديو
تابعنا عبر
وصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إلى دمشق في زيارة رسمية.
وخلال توجهه من مطار دمشق الدولي إلى قصر الشعب للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، توقف موكبه في شوراع دمشق، ليترجل من سيارته ويسلم على الموطنين السوريين.
ويظهر في الفيديو الرئيس الإيراني وسط تجمع من المواطنين السوريين يلقي عليهم السلام، في مشهد ينم عن حفاوة الاستقبال وصدق العلاقات بين البلدين.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير، وسيجري مع الرئيس السوري بشار الأسد مباحثات سياسية واقتصادية موسّعة، يليها توقيع عدد من الاتفاقيات.