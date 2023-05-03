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https://sputnikarabic.ae/20230503/الرئيس-الإيراني-يوقف-موكبه-في-شوارع-دمشق-ليلقي-التحية-على-المواطنين-فيديو--1076605178.html
الرئيس الإيراني يوقف موكبه في شوارع دمشق ليلقي التحية على المواطنين... فيديو
الرئيس الإيراني يوقف موكبه في شوارع دمشق ليلقي التحية على المواطنين... فيديو
وصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إلى دمشق في زيارة رسمية. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T09:14+0000
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وخلال توجهه من مطار دمشق الدولي إلى قصر الشعب للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، توقف موكبه في شوراع دمشق، ليترجل من سيارته ويسلم على الموطنين السوريين.ويظهر في الفيديو الرئيس الإيراني وسط تجمع من المواطنين السوريين يلقي عليهم السلام، في مشهد ينم عن حفاوة الاستقبال وصدق العلاقات بين البلدين.وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير، وسيجري مع الرئيس السوري بشار الأسد مباحثات سياسية واقتصادية موسّعة، يليها توقيع عدد من الاتفاقيات.
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نادي الفيديو, العالم العربي
نادي الفيديو, العالم العربي

الرئيس الإيراني يوقف موكبه في شوارع دمشق ليلقي التحية على المواطنين... فيديو

09:14 GMT 03.05.2023
© AFP 2023 / -,وصول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا
,وصول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / -
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وصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إلى دمشق في زيارة رسمية.
وخلال توجهه من مطار دمشق الدولي إلى قصر الشعب للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، توقف موكبه في شوراع دمشق، ليترجل من سيارته ويسلم على الموطنين السوريين.
ويظهر في الفيديو الرئيس الإيراني وسط تجمع من المواطنين السوريين يلقي عليهم السلام، في مشهد ينم عن حفاوة الاستقبال وصدق العلاقات بين البلدين.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير، وسيجري مع الرئيس السوري بشار الأسد مباحثات سياسية واقتصادية موسّعة، يليها توقيع عدد من الاتفاقيات.
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