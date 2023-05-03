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الشمس... أقرب النجوم إلى الأرض
الشمس... أقرب النجوم إلى الأرض
يصادف اليوم 3 مايو/ أيار، اليوم العالمي للشمس. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
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وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للشمس، في عام 1994، بمبادرة من الفرع الأوروبي للجمعية الدولية للطاقة الشمسية، من أجل جذب الانتباه لأهمية أشعة الشمس.الشمس هي أقرب نجم إلى الأرض. بالنسبة للأرض، فالشمس مصدر قوي للطاقة الكونية، حيث تعطي الضوء والحرارة اللازمين لعالم النبات والحيوان.تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" بعضًا من الصور العلمية لهذه الظاهرة الكونية المذهلة.شاهد أبضا - التقاط صور دقيقة للحظة انفجار عاصفة شمسية عملاقة خلال كسوف الشمس... صور وفيديواقرأ أيضا - 10 حقائق عن ضوء الشمس
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фото, صور
фото, صور

الشمس... أقرب النجوم إلى الأرض

09:33 GMT 03.05.2023
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يصادف اليوم 3 مايو/ أيار، اليوم العالمي للشمس.
وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للشمس، في عام 1994، بمبادرة من الفرع الأوروبي للجمعية الدولية للطاقة الشمسية، من أجل جذب الانتباه لأهمية أشعة الشمس.
الشمس هي أقرب نجم إلى الأرض. بالنسبة للأرض، فالشمس مصدر قوي للطاقة الكونية، حيث تعطي الضوء والحرارة اللازمين لعالم النبات والحيوان.
تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" بعضًا من الصور العلمية لهذه الظاهرة الكونية المذهلة.
© Photo / ESA/ATG medialab

ستواجه مهمة "سولار أوربيتر" (Solar Orbiter) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) الشمس من داخل مدار عطارد في أقرب نقطة لها.

ستواجه مهمة &quot;سولار أوربيتر&quot; (Solar Orbiter) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) الشمس من داخل مدار عطارد في أقرب نقطة لها. - سبوتنيك عربي
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© Photo / ESA/ATG medialab

ستواجه مهمة "سولار أوربيتر" (Solar Orbiter) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) الشمس من داخل مدار عطارد في أقرب نقطة لها.

© Photo / Tahar Amari et al./Centre de physique théorique (CNRS/ÉcolePolytechnique)

تُظهر هذه الصورة التي تم الحصول عليها من المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية (CNRS) في 7 فبراير/ شباط 2018 الموجات فوق الصوتية المغناطيسية باستخدام بيانات من المجال المغناطيسي على سطح الشمس (القمر الصناعي التابع لناسا SDO) ونموذج لعملية قوية متعددة المقاييس قبل بضع دقائق من بداية الثوران. أعلن باحثون فرنسيون في 7 فبراير 2018 أنهم اتخذوا "خطوة جديدة" نحو التنبؤ المبكر بالانفجارات الشمسية، والتي من المحتمل أن يكون لبعضها عواقب وخيمة، لا سيما من خلال تعطيل الأنظمة الكهربائية والإلكترونية وأنظمة الاتصالات لدينا.

تُظهر هذه الصورة التي تم الحصول عليها من المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية (CNRS) في 7 فبراير/ شباط 2018 الموجات فوق الصوتية المغناطيسية باستخدام بيانات من المجال المغناطيسي على سطح الشمس (القمر الصناعي التابع لناسا SDO) ونموذج لعملية قوية متعددة المقاييس قبل بضع دقائق من بداية الثوران. أعلن باحثون فرنسيون في 7 فبراير 2018 أنهم اتخذوا &quot;خطوة جديدة&quot; نحو التنبؤ المبكر بالانفجارات الشمسية، والتي من المحتمل أن يكون لبعضها عواقب وخيمة، لا سيما من خلال تعطيل الأنظمة الكهربائية والإلكترونية وأنظمة الاتصالات لدينا. - سبوتنيك عربي
2/10
© Photo / Tahar Amari et al./Centre de physique théorique (CNRS/ÉcolePolytechnique)

تُظهر هذه الصورة التي تم الحصول عليها من المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية (CNRS) في 7 فبراير/ شباط 2018 الموجات فوق الصوتية المغناطيسية باستخدام بيانات من المجال المغناطيسي على سطح الشمس (القمر الصناعي التابع لناسا SDO) ونموذج لعملية قوية متعددة المقاييس قبل بضع دقائق من بداية الثوران. أعلن باحثون فرنسيون في 7 فبراير 2018 أنهم اتخذوا "خطوة جديدة" نحو التنبؤ المبكر بالانفجارات الشمسية، والتي من المحتمل أن يكون لبعضها عواقب وخيمة، لا سيما من خلال تعطيل الأنظمة الكهربائية والإلكترونية وأنظمة الاتصالات لدينا.

© Photo / NASA/SDO

تم دمج تسلسل الصور من المرصد الديناميكي الشمسي (Solar Dynamic Observatory) في 171 طولًا موجيًا لعبور الزهرة معًا لإظهار مسار كوكب الزهرة عبر الشمس.

تم دمج تسلسل الصور من المرصد الديناميكي الشمسي (Solar Dynamic Observatory) في 171 طولًا موجيًا لعبور الزهرة معًا لإظهار مسار كوكب الزهرة عبر الشمس. - سبوتنيك عربي
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© Photo / NASA/SDO

تم دمج تسلسل الصور من المرصد الديناميكي الشمسي (Solar Dynamic Observatory) في 171 طولًا موجيًا لعبور الزهرة معًا لإظهار مسار كوكب الزهرة عبر الشمس.

© Photo / NASA / Joel Kowsky

تُظهر هذه الصورة المركبة المكونة من ستة إطارات، محطة الفضاء الدولية، مع طاقم مكون من خمسة أفراد على متنها، في صورة ظلية أثناء عبورها للشمس بسرعة خمسة أميال في الثانية تقريبًا، يوم 24 يونيو/ حزيران 2020، من فريدريكسبيرغ، فيرجينيا. أعضاء المهمة هم رواد الفضاء بعثة "ناسا 63" كريس كاسيدي ودوغلاس هيرلي وروبرت بهنكن وروكوزموس أناتولي إيفانيشين وإيفان فاجنر.

تُظهر هذه الصورة المركبة المكونة من ستة إطارات، محطة الفضاء الدولية، مع طاقم مكون من خمسة أفراد على متنها، في صورة ظلية أثناء عبورها للشمس بسرعة خمسة أميال في الثانية تقريبًا، يوم 24 يونيو/ حزيران 2020، من فريدريكسبيرغ، فيرجينيا. أعضاء المهمة هم رواد الفضاء بعثة &quot;ناسا 63&quot; كريس كاسيدي ودوغلاس هيرلي وروبرت بهنكن وروكوزموس أناتولي إيفانيشين وإيفان فاجنر. - سبوتنيك عربي
4/10
© Photo / NASA / Joel Kowsky

تُظهر هذه الصورة المركبة المكونة من ستة إطارات، محطة الفضاء الدولية، مع طاقم مكون من خمسة أفراد على متنها، في صورة ظلية أثناء عبورها للشمس بسرعة خمسة أميال في الثانية تقريبًا، يوم 24 يونيو/ حزيران 2020، من فريدريكسبيرغ، فيرجينيا. أعضاء المهمة هم رواد الفضاء بعثة "ناسا 63" كريس كاسيدي ودوغلاس هيرلي وروبرت بهنكن وروكوزموس أناتولي إيفانيشين وإيفان فاجنر.

© Photo / NASA / LMSAL

الحلقات التاجية التي تم تصويرها بواسطة المركبة الفضائية في المنطقة الانتقالية والمركبة الفضائية المستكشف التاجي (TRACE).

الحلقات التاجية التي تم تصويرها بواسطة المركبة الفضائية في المنطقة الانتقالية والمركبة الفضائية المستكشف التاجي (TRACE). - سبوتنيك عربي
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© Photo / NASA / LMSAL

الحلقات التاجية التي تم تصويرها بواسطة المركبة الفضائية في المنطقة الانتقالية والمركبة الفضائية المستكشف التاجي (TRACE).

© Photo / KIS

يكشف أكبر تلسكوب شمسي في أوروبا "غريغور" (GREGOR) عن الهياكل المعقدة للحقول المغناطيسية الشمسية بدقة عالية جدًا. تم التقاط الصورة بطول موجة يبلغ 516 نانومتر.

يكشف أكبر تلسكوب شمسي في أوروبا &quot;غريغور&quot; (GREGOR) عن الهياكل المعقدة للحقول المغناطيسية الشمسية بدقة عالية جدًا. تم التقاط الصورة بطول موجة يبلغ 516 نانومتر. - سبوتنيك عربي
6/10
© Photo / KIS

يكشف أكبر تلسكوب شمسي في أوروبا "غريغور" (GREGOR) عن الهياكل المعقدة للحقول المغناطيسية الشمسية بدقة عالية جدًا. تم التقاط الصورة بطول موجة يبلغ 516 نانومتر.

© Photo / Facebook / Laboratory of Solar X-ray Astronomy

إنفجار على سطح الشمس.

إنفجار على سطح الشمس. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Facebook / Laboratory of Solar X-ray Astronomy

إنفجار على سطح الشمس.

© Photo / NASA / GSFC / SDO

التقط مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة ناسا (Solar Dynamics Observatory) هذه الصورة للتوهج الشمسي - كما يظهر في البقعة الساطعة في المركز السفلي للشمس - في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. تُظهر الصورة مجموعة فرعية من الأشعة فوق البنفسجية الشديدة التي تسلط الضوء على المواد شديدة الحرارة للتوهجات والتي هو ملون هنا باللون الأزرق المخضر.

التقط مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة ناسا (Solar Dynamics Observatory) هذه الصورة للتوهج الشمسي - كما يظهر في البقعة الساطعة في المركز السفلي للشمس - في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. تُظهر الصورة مجموعة فرعية من الأشعة فوق البنفسجية الشديدة التي تسلط الضوء على المواد شديدة الحرارة للتوهجات والتي هو ملون هنا باللون الأزرق المخضر. - سبوتنيك عربي
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© Photo / NASA / GSFC / SDO

التقط مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة ناسا (Solar Dynamics Observatory) هذه الصورة للتوهج الشمسي - كما يظهر في البقعة الساطعة في المركز السفلي للشمس - في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. تُظهر الصورة مجموعة فرعية من الأشعة فوق البنفسجية الشديدة التي تسلط الضوء على المواد شديدة الحرارة للتوهجات والتي هو ملون هنا باللون الأزرق المخضر.

© Photo / KIS

بقعة شمسية تمت ملاحظتها بدقة عالية بواسطة تلسكوب "غريغور" (GREGOR) بطول موجة 430 نانومتر.

بقعة شمسية تمت ملاحظتها بدقة عالية بواسطة تلسكوب &quot;غريغور&quot; (GREGOR) بطول موجة 430 نانومتر. - سبوتنيك عربي
9/10
© Photo / KIS

بقعة شمسية تمت ملاحظتها بدقة عالية بواسطة تلسكوب "غريغور" (GREGOR) بطول موجة 430 نانومتر.

© AFP 2023 / Ronaldo Schemidt

شوهد تأثير الحلقة الماسية خلال الكسوف الكلي للشمس من بيدرا ديل أكويلا، مقاطعة نيوكوين، الأرجنتين في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

شوهد تأثير الحلقة الماسية خلال الكسوف الكلي للشمس من بيدرا ديل أكويلا، مقاطعة نيوكوين، الأرجنتين في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020. - سبوتنيك عربي
10/10
© AFP 2023 / Ronaldo Schemidt

شوهد تأثير الحلقة الماسية خلال الكسوف الكلي للشمس من بيدرا ديل أكويلا، مقاطعة نيوكوين، الأرجنتين في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

شاهد أبضا - التقاط صور دقيقة للحظة انفجار عاصفة شمسية عملاقة خلال كسوف الشمس... صور وفيديو
اقرأ أيضا - 10 حقائق عن ضوء الشمس
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