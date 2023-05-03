https://sputnikarabic.ae/20230503/الشمس-أقرب-النجوم-إلى-الأرض-1076602976.html

الشمس... أقرب النجوم إلى الأرض

الشمس... أقرب النجوم إلى الأرض

يصادف اليوم 3 مايو/ أيار، اليوم العالمي للشمس. 03.05.2023, سبوتنيك عربي

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صور

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وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للشمس، في عام 1994، بمبادرة من الفرع الأوروبي للجمعية الدولية للطاقة الشمسية، من أجل جذب الانتباه لأهمية أشعة الشمس.الشمس هي أقرب نجم إلى الأرض. بالنسبة للأرض، فالشمس مصدر قوي للطاقة الكونية، حيث تعطي الضوء والحرارة اللازمين لعالم النبات والحيوان.تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" بعضًا من الصور العلمية لهذه الظاهرة الكونية المذهلة.شاهد أبضا - التقاط صور دقيقة للحظة انفجار عاصفة شمسية عملاقة خلال كسوف الشمس... صور وفيديواقرأ أيضا - 10 حقائق عن ضوء الشمس

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