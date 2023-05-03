https://sputnikarabic.ae/20230503/الصفدي-ولافروف-يبحثان-نتائج-اجتماع-عمان-حول-الأزمة-السورية-1076614546.html

الصفدي ولافروف يبحثان نتائج "اجتماع عمان" حول الأزمة السورية

الصفدي ولافروف يبحثان نتائج "اجتماع عمان" حول الأزمة السورية

بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، نتائج اجتماع عمان التشاوري بشأن الأزمة السورية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف. 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T11:34+0000

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء.ولفت الصفدي إلى أن المسار العربي حول سوريا، الذي أطلقه اجتماع عمان، له أهمية كبيرة فيما يتعلق بحل الأزمة السورية، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك منهجية للحل تنسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.ونوّه الصفدي إلى دور مبادرة الأردن والمبادرة السعودية وجهود عربية أخرى لإنهاء الأزمة، مؤكدا على أن الحل العربي يهدف إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها ويشدد على أهمية تخليصها من الإرهاب.وشدد الصفدي على ضرورة إنهاء وجود الجماعات المسلحة والميليشيات في سوريا وإتاحة الفرصة للعودة الطوعية للاجئين، مع السماح بفتح المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية للبلاد وفقا للقرارات الأممية.وقال الصفدي إنه يجب اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ ما تم التوافق عليه في اجتماع عمان التشاوري، الذي حضره وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا.كما لفت الصفدي إلى أهمية التعاون مع روسيا فيما يتعلق بحل الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها على المنطقة، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن وزير الخارجية الروسي رحب بمخرجات اجتماع عمان التشاوري، وأكد دعم موسكو التحرك العربي لحل الأزمة السورية ومعالجة تداعياتها.

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