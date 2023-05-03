https://sputnikarabic.ae/20230503/الفاتيكان-استهداف-الكرملين-يؤثر-سلبا-على-التوصل-لتسوية-سلمية-بين-روسيا-وأوكرانيا-1076631872.html
الفاتيكان: استهداف الكرملين يؤثر سلبا على التوصل لتسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا
الفاتيكان: استهداف الكرملين يؤثر سلبا على التوصل لتسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا
قال وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إن الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف الكرملين الليلة الماضي يؤثر بشكل سلبي على آفاق التوصل لتسوية سلمية... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T15:58+0000
2023-05-03T15:58+0000
2023-05-03T16:02+0000
الأخبار
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الأخبار, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الفاتيكان: استهداف الكرملين يؤثر سلبا على التوصل لتسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا
15:58 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 16:02 GMT 03.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
قال وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إن الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف الكرملين الليلة الماضي يؤثر بشكل سلبي على آفاق التوصل لتسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.