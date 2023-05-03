https://sputnikarabic.ae/20230503/الفيدرالي-الأمريكي-يرفع-أسعار-الفائدة-25-نقطة-أساس-1076637635.html

الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتبلغ نطاقا يتراوح بين 5 و5.25%. 03.05.2023, سبوتنيك عربي

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وشنطن- سبوتنيك. وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان، اليوم الأربعاء، إن الأنشطة الاقتصادية في أكبر اقتصاد دولي قد توسعت "بوتيرة معتدلة" خلال الربع الأول من عام 2023.وشدد الاحتياطي الفيدرالي على أن النظام المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية "سليم ومرن".ورفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو أعلى مستوى منذ شهر أغسطس/ آب 2007، وهي خطوة تتفق مع توقعات السوق.وتعد هذه هي الزيادة الـ 10 على التوالي التي يعلن عنها الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2022.ويسعى الفيدرالي الأمريكي إلى كبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.وتراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال مارس/آذار الماضي، إلى 5 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 2021.

https://sputnikarabic.ae/20230401/الاحتياطي-الفيدرالي-توقعات-التضخم-بأمريكا-ساءت-منذ-بداية-2023-وعملية-إعادته-إلى-2-قد-تكون-وعرة-1075406527.html

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