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https://sputnikarabic.ae/20230503/القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-يخلف-أضرارا-كبيرة--1076615826.html
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة
لحقت أضرار جسيمة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع وأراض زراعية في مناطق مختلفة شمالي ووسط وجنوبي قطاع غزة. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T12:13+0000
2023-05-03T12:13+0000
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وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان مقتضب: "منذ مساء أمس استشهد المواطن هاشل مبارك (58 عاما) من سكان شمالي القطاع، وأصيب 5 مواطنين آخرين".وقال المواطن عدنان مسلم لوكالة "سبوتنيك": "كانت الطائرات الإسرائيلية تحلق بكثافة، ثم بدأت في إطلاق الصواريخ بشكل كبير على المناطق المحيطة بنا، ما أدى إصابة الأطفال بالهلع الذي ما زال مصاحبهم لغاية الآن، خوفًا من عودة طيران الاحتلال من القصف مجددًا".وقالت وزارة الزراعة في غزة، في بيان لها: "إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تسبب بخسائر كبيرة في مرافقها غرب مدينة غزة، وكذلك تسبب بخسائر كبيرة في مبنى الإدارة العامة ‏للإرشاد، ومبنى الإدارة العامة للتخطيط، بالإضافة لأضرار جسيمة بمبنى ‏المختبرات".وأكدت الوزارة أن هذا القصف يمثل استهدافا واضحًا للقطاع الزراعي، وانتهاكا واضحًا للقانون الدولي الإنساني ‏والاتفاقيات الدولية الداعية لتحييد المؤسسات المدنية والخدماتية، وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة الوقوف ‏عند مسؤولياتها لوقف هذا الاستهداف المتكرر للقطاع الزراعي.
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أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

12:13 GMT 03.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
لحقت أضرار جسيمة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع وأراض زراعية في مناطق مختلفة شمالي ووسط وجنوبي قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان مقتضب: "منذ مساء أمس استشهد المواطن هاشل مبارك (58 عاما) من سكان شمالي القطاع، وأصيب 5 مواطنين آخرين".
© Sputnik . Ajwad Jradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال المواطن عدنان مسلم لوكالة "سبوتنيك": "كانت الطائرات الإسرائيلية تحلق بكثافة، ثم بدأت في إطلاق الصواريخ بشكل كبير على المناطق المحيطة بنا، ما أدى إصابة الأطفال بالهلع الذي ما زال مصاحبهم لغاية الآن، خوفًا من عودة طيران الاحتلال من القصف مجددًا".
© Sputnik . Ajwad Jradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقالت وزارة الزراعة في غزة، في بيان لها: "إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تسبب بخسائر كبيرة في مرافقها غرب مدينة غزة، وكذلك تسبب بخسائر كبيرة في مبنى الإدارة العامة ‏للإرشاد، ومبنى الإدارة العامة للتخطيط، بالإضافة لأضرار جسيمة بمبنى ‏المختبرات".
© Sputnik . Ajwad Jradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأكدت الوزارة أن هذا القصف يمثل استهدافا واضحًا للقطاع الزراعي، وانتهاكا واضحًا للقانون الدولي الإنساني ‏والاتفاقيات الدولية الداعية لتحييد المؤسسات المدنية والخدماتية، وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة الوقوف ‏عند مسؤولياتها لوقف هذا الاستهداف المتكرر للقطاع الزراعي.
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

1/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

2/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

3/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

4/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

5/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

6/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

7/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

8/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

9/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

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