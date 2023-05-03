https://sputnikarabic.ae/20230503/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-76-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1076641477.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 76 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 76 مرة خلال اليوم الماضي
أطلقت القوات الأوكرانية، خلال اليوم الماضي، النار 76 مرة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك بإطلاق 360 قذيفة، وفقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T21:51+0000
2023-05-03T21:51+0000
2023-05-03T21:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
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وقالت جمهورية دونيتسك في بيان عبر تطبيق تلغرام بأن "مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك أفاد خلال الـ 24 ساعة الماضية بـ 76 حادثة إطلاق نار من جانب قوات الأسلحة المسلحة الأوكرانية".وتعرضت مناطق 19 مدينة في الجمهورية للنيران، بما في ذلك غورلوفكا وميخايلوفكا وشيروكايا بالكا ونوفوباخموتوفكا ومينيرالنوي وفاسيليفكا ونوفوسيلوفكا الثانية وياكوفليفكا وياسينوفاتا ودونيتسك وماكييفكا وأليكساندروفكا وموسبينو وسلادكوي وشيفتشينكو وستيبنوي وييغوروفكا ونيكولسكوي وفلاديميروفكا.كما تم تلقي المكتب تقارير عن إصابة ثلاثة مدنيين في نيكيتوفسكي وألكساندروفكا في غورلوفكا خلال الأيام السابقة.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230503/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بالراجمات-1076633501.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 76 مرة خلال اليوم الماضي
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أطلقت القوات الأوكرانية، خلال اليوم الماضي، النار 76 مرة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك بإطلاق 360 قذيفة، وفقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
وقالت جمهورية دونيتسك في بيان عبر تطبيق تلغرام بأن "مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك أفاد خلال الـ 24 ساعة الماضية بـ 76 حادثة إطلاق نار من جانب قوات الأسلحة المسلحة الأوكرانية".
وتعرضت مناطق 19 مدينة في الجمهورية للنيران، بما في ذلك غورلوفكا وميخايلوفكا وشيروكايا بالكا ونوفوباخموتوفكا ومينيرالنوي وفاسيليفكا ونوفوسيلوفكا الثانية وياكوفليفكا وياسينوفاتا ودونيتسك وماكييفكا وأليكساندروفكا وموسبينو وسلادكوي وشيفتشينكو وستيبنوي وييغوروفكا ونيكولسكوي وفلاديميروفكا.
كما تم تلقي المكتب تقارير عن إصابة ثلاثة مدنيين في نيكيتوفسكي وألكساندروفكا في غورلوفكا خلال الأيام السابقة.
وتواصل القوات الأوكرانية
قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.