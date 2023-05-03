عربي
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-76-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1076641477.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 76 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 76 مرة خلال اليوم الماضي
أطلقت القوات الأوكرانية، خلال اليوم الماضي، النار 76 مرة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك بإطلاق 360 قذيفة، وفقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T21:51+0000
2023-05-03T21:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076217874_0:0:2901:1632_1920x0_80_0_0_b5355964c1fe96dcfd8c0d82f920f8a9.jpg
وقالت جمهورية دونيتسك في بيان عبر تطبيق تلغرام بأن "مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك أفاد خلال الـ 24 ساعة الماضية بـ 76 حادثة إطلاق نار من جانب قوات الأسلحة المسلحة الأوكرانية".وتعرضت مناطق 19 مدينة في الجمهورية للنيران، بما في ذلك غورلوفكا وميخايلوفكا وشيروكايا بالكا ونوفوباخموتوفكا ومينيرالنوي وفاسيليفكا ونوفوسيلوفكا الثانية وياكوفليفكا وياسينوفاتا ودونيتسك وماكييفكا وأليكساندروفكا وموسبينو وسلادكوي وشيفتشينكو وستيبنوي وييغوروفكا ونيكولسكوي وفلاديميروفكا.كما تم تلقي المكتب تقارير عن إصابة ثلاثة مدنيين في نيكيتوفسكي وألكساندروفكا في غورلوفكا خلال الأيام السابقة.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230503/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بالراجمات-1076633501.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076217874_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_7ab16383930d4a8b67e4d1fb88e83746.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 76 مرة خلال اليوم الماضي

21:51 GMT 03.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أطلقت القوات الأوكرانية، خلال اليوم الماضي، النار 76 مرة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك بإطلاق 360 قذيفة، وفقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
وقالت جمهورية دونيتسك في بيان عبر تطبيق تلغرام بأن "مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك أفاد خلال الـ 24 ساعة الماضية بـ 76 حادثة إطلاق نار من جانب قوات الأسلحة المسلحة الأوكرانية".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بالراجمات
17:46 GMT
وتعرضت مناطق 19 مدينة في الجمهورية للنيران، بما في ذلك غورلوفكا وميخايلوفكا وشيروكايا بالكا ونوفوباخموتوفكا ومينيرالنوي وفاسيليفكا ونوفوسيلوفكا الثانية وياكوفليفكا وياسينوفاتا ودونيتسك وماكييفكا وأليكساندروفكا وموسبينو وسلادكوي وشيفتشينكو وستيبنوي وييغوروفكا ونيكولسكوي وفلاديميروفكا.
كما تم تلقي المكتب تقارير عن إصابة ثلاثة مدنيين في نيكيتوفسكي وألكساندروفكا في غورلوفكا خلال الأيام السابقة.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:40 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала