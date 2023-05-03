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https://sputnikarabic.ae/20230503/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بالراجمات-1076633501.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بالراجمات
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بالراجمات
كشف عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كوليمزين، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأوكراني يستهدف منطقتي كيروفسكي وبيتروفسكي في دونيتسك بقصف عنيف ومكثف، والسلطات تطلب من... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T17:46+0000
2023-05-03T17:47+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
رصد عسكري
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كما أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن "القوات الأوكرانية أطلقت 20 صاروخًا من راجمات الصواريخ في منطقة كويبيشيف في دونيتسك في غضون خمس دقائق".وأعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت ثلاث مدن في الجمهورية.ووفقًا لبيان صادر عن ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك للرصد والتنسيق فيما يتعلق بجرائم الحرب الأوكرانية: "شنت القوات الأوكرانية ضربات على ثلاث مدن في جمهورية دونيتسك الشعبية. خلال ساعتين، أطلقت القوات الأوكرانية 6 قذائف عيار 155 ملم على سلادكو، وأربع قذائف عيار 152 ملم على فاسيليفكا، وخمس قذائف عيار 122 ملم على ستيبنو".وأضاف البيان: "بعد الساعة 12:00 صباحًا، تم تسجيل قصف من قبل قوات الحرب الأوكرانية في الاتجاهات التالية: الساعة 12:10 - مدينة كاتيرينوفكا - مدينة سلادكو: تم إطلاق 6 قذائف عيار 155 ملم، الساعة 12:50 - مدينة أورلوفكا - مدينة فاسيليفكا: تم إطلاق 4 قذائف عيار 152 ملم، الساعة 1:35 - مدينة باراسكوفييفكا - مدينة ستيبنو: تم إطلاق 5 قذائف عيار 122 ملم".
https://sputnikarabic.ae/20230430/القوات-الأوكرانية-تقصف-عدة-مناطق-في-دونيتسك-1076501448.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, روسيا, رصد عسكري

القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بالراجمات

17:46 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 17:47 GMT 03.05.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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كشف عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كوليمزين، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأوكراني يستهدف منطقتي كيروفسكي وبيتروفسكي في دونيتسك بقصف عنيف ومكثف، والسلطات تطلب من المواطنين عدم مغادرة ملاجئهم.
كما أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن "القوات الأوكرانية أطلقت 20 صاروخًا من راجمات الصواريخ في منطقة كويبيشيف في دونيتسك في غضون خمس دقائق".
وأعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت ثلاث مدن في الجمهورية.
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ووفقًا لبيان صادر عن ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك للرصد والتنسيق فيما يتعلق بجرائم الحرب الأوكرانية: "شنت القوات الأوكرانية ضربات على ثلاث مدن في جمهورية دونيتسك الشعبية. خلال ساعتين، أطلقت القوات الأوكرانية 6 قذائف عيار 155 ملم على سلادكو، وأربع قذائف عيار 152 ملم على فاسيليفكا، وخمس قذائف عيار 122 ملم على ستيبنو".
وأضاف البيان: "بعد الساعة 12:00 صباحًا، تم تسجيل قصف من قبل قوات الحرب الأوكرانية في الاتجاهات التالية: الساعة 12:10 - مدينة كاتيرينوفكا - مدينة سلادكو: تم إطلاق 6 قذائف عيار 155 ملم، الساعة 12:50 - مدينة أورلوفكا - مدينة فاسيليفكا: تم إطلاق 4 قذائف عيار 152 ملم، الساعة 1:35 - مدينة باراسكوفييفكا - مدينة ستيبنو: تم إطلاق 5 قذائف عيار 122 ملم".
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