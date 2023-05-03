https://sputnikarabic.ae/20230503/الكرملين-يؤكد-إقامة-العرض-العسكري-بمناسبة-عيد-النصر-بتاريخ-9-مايو--1076621997.html
الكرملين يؤكد إقامة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في 9 مايو
الكرملين يؤكد إقامة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في 9 مايو
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن خطط إقامة العرض العسكري في تاريخ 9 مايو / أيار في الساحة الحمراء بمناسبة عيد... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T12:29+0000
2023-05-03T12:29+0000
2023-05-03T12:37+0000
روسيا
عيد النصر
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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، بعد سؤاله عما إذا كانت خطط إقامة استعراض ما زالت قائمة، على خلفية الهجوم الإرهابي الأوكراني بطائرات مسيرة على الكرملين: "نعم"وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.وجاء في بيان الكرملين: "استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين. ونتيجة للإجراءات الدفاعية التي اتخذها الجيش والأجهزة الأمنية الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة الرادار، تم تعطيلهما".
https://sputnikarabic.ae/20230503/إسقاط-طائرتين-مسيرتين-أرسلتهما-سلطات-كييف-إلى-الكرملين-1076619049.html
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روسيا, عيد النصر
الكرملين يؤكد إقامة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في 9 مايو
12:29 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 12:37 GMT 03.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن خطط إقامة العرض العسكري في تاريخ 9 مايو / أيار في الساحة الحمراء بمناسبة عيد النصر على النازية، ما زالت قائمة.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، بعد سؤاله عما إذا كانت خطط إقامة استعراض ما زالت قائمة، على خلفية الهجوم الإرهابي الأوكراني بطائرات مسيرة على الكرملين: "نعم"
وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
وجاء في بيان الكرملين: "استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين. ونتيجة للإجراءات الدفاعية التي اتخذها الجيش والأجهزة الأمنية الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة الرادار، تم تعطيلهما".