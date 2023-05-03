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الكويت تحدد 6 يونيو المقبل موعدا للانتخابات التشريعية
الكويت تحدد 6 يونيو المقبل موعدا للانتخابات التشريعية
وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء 6 يونيو/ حزيران 2023. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T10:33+0000
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وقرر مجلس الوزراء، في بيان له، "تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع، واعتباره يوم راحة"، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".ووافق مجلس الوزراء الكويتي، الاثنين الماضي، على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لولي العهد وإجراء انتخابات لانتخاب مجلس جديد وفقا للدستور.وأشار المرسوم، إلى أنه صدر احتكاما إلى الدستور واحتراما لإرداة الشعب ومصالحه العليا، كما أشار إلى أن الهدف منه هو الحفاظ على مصالح البلاد في ضوء المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.ولفت إلى أن الأمة هي مصدر السلطات وأن الرجوع لها واجب لتقرر اختيار ممثليها، الذين يشاركون في إدارة شؤون البلاد.يذكر أن ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، حل مجلس الأمة، الذي تم انتخابه في 2020، بعدما أعادته المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان المجلس المنتخب في 2022.وكانت المحكمة الدستورية الكويتية أصدرت قرارا بإبطال انتخابات مجلس الأمة الذي تم انتخابه في 2022. وقضت بإعادة مجلس الأمة المنتخب عام 2020.وطالب مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي الذي صدر قرارا بحله، بالعودة إلى الشعب لإجراء الانتخابات مع التأكد من سلامة الإجراءات حتى لا تتكرر الأخطاء التي أدت إلى إبطال المجلس.
https://sputnikarabic.ae/20230417/ولي-عهد-الكويت-يقرر-حل-مجلس-الأمة-2020-والدعوة-لانتخابات-عامة-1076021980.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي

الكويت تحدد 6 يونيو المقبل موعدا للانتخابات التشريعية

10:33 GMT 03.05.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATحفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء 6 يونيو/ حزيران 2023.
وقرر مجلس الوزراء، في بيان له، "تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع، واعتباره يوم راحة"، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
ووافق مجلس الوزراء الكويتي، الاثنين الماضي، على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لولي العهد وإجراء انتخابات لانتخاب مجلس جديد وفقا للدستور.
وأشار المرسوم، إلى أنه صدر احتكاما إلى الدستور واحتراما لإرداة الشعب ومصالحه العليا، كما أشار إلى أن الهدف منه هو الحفاظ على مصالح البلاد في ضوء المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن الأمة هي مصدر السلطات وأن الرجوع لها واجب لتقرر اختيار ممثليها، الذين يشاركون في إدارة شؤون البلاد.
ولي العهد ونائب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يلقي كلمة خلال حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
ولي عهد الكويت يقرر حل مجلس الأمة 2020 والدعوة لانتخابات عامة
17 أبريل, 17:12 GMT
يذكر أن ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، حل مجلس الأمة، الذي تم انتخابه في 2020، بعدما أعادته المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان المجلس المنتخب في 2022.
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية أصدرت قرارا بإبطال انتخابات مجلس الأمة الذي تم انتخابه في 2022. وقضت بإعادة مجلس الأمة المنتخب عام 2020.
وطالب مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي الذي صدر قرارا بحله، بالعودة إلى الشعب لإجراء الانتخابات مع التأكد من سلامة الإجراءات حتى لا تتكرر الأخطاء التي أدت إلى إبطال المجلس.
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