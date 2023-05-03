https://sputnikarabic.ae/20230503/الكويت-تحدد-6-يونيو-المقبل-موعدا-للانتخابات-التشريعية-1076611364.html

الكويت تحدد 6 يونيو المقبل موعدا للانتخابات التشريعية

الكويت تحدد 6 يونيو المقبل موعدا للانتخابات التشريعية

وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء 6 يونيو/ حزيران 2023. 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T10:33+0000

2023-05-03T10:33+0000

2023-05-03T10:33+0000

الكويت

أخبار الكويت اليوم

الأخبار

أخبار الشرق الأوسط

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069179513_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_81bf63cb0fb90cd4d39e3df795a1d678.jpg

وقرر مجلس الوزراء، في بيان له، "تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع، واعتباره يوم راحة"، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".ووافق مجلس الوزراء الكويتي، الاثنين الماضي، على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لولي العهد وإجراء انتخابات لانتخاب مجلس جديد وفقا للدستور.وأشار المرسوم، إلى أنه صدر احتكاما إلى الدستور واحتراما لإرداة الشعب ومصالحه العليا، كما أشار إلى أن الهدف منه هو الحفاظ على مصالح البلاد في ضوء المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.ولفت إلى أن الأمة هي مصدر السلطات وأن الرجوع لها واجب لتقرر اختيار ممثليها، الذين يشاركون في إدارة شؤون البلاد.يذكر أن ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، حل مجلس الأمة، الذي تم انتخابه في 2020، بعدما أعادته المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان المجلس المنتخب في 2022.وكانت المحكمة الدستورية الكويتية أصدرت قرارا بإبطال انتخابات مجلس الأمة الذي تم انتخابه في 2022. وقضت بإعادة مجلس الأمة المنتخب عام 2020.وطالب مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي الذي صدر قرارا بحله، بالعودة إلى الشعب لإجراء الانتخابات مع التأكد من سلامة الإجراءات حتى لا تتكرر الأخطاء التي أدت إلى إبطال المجلس.

https://sputnikarabic.ae/20230417/ولي-عهد-الكويت-يقرر-حل-مجلس-الأمة-2020-والدعوة-لانتخابات-عامة-1076021980.html

الكويت

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي