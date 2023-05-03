https://sputnikarabic.ae/20230503/المدعي-العام-في-طهران-ضبط-ناقلة-نفط-ترفع-علم-بنما-في-مضيق-هرمز-بأمر-من-السلطة-القضائية-1076622917.html

المدعي العام في طهران: ضبط ناقلة نفط في مضيق هرمز بأمر من السلطة القضائية

المدعي العام في طهران: ضبط ناقلة نفط في مضيق هرمز بأمر من السلطة القضائية

أعلن المدعي العام في طهران، اليوم الأربعاء، أنه "تم ضبط ناقلة نفط ترفع علم بنما لدى عبورها مضيق هرمز، وذلك من قبل بحرية الحرس الثوري بعد شكوى وأمر قضائي". 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T12:58+0000

2023-05-03T12:58+0000

2023-05-03T13:10+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "القوة البحرية لحرس الثورة أوقفت الناقلة بسبب وجود شكوى ضدها وصدور أوامر من السلطة القضائية"، دون المزيد من التفاصيل.وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، احتجزت ناقلة نفط ترفع علم بنما، أثناء عبورها مضيق هرمز".وقال الأسطول الخامس الأمريكي، التابع للقوات البحرية الأمريكية، في بيان له، إنه "في الثالث من مايو، في حوالي الساعة 6:20 بالتوقيت المحلي، احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني ناقلة نفط ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز".وأضاف البيان أن "ناقلة النفط المحتجزة غادرت دبي وكانت في طريقها من الخليج العربي نحو ميناء الفجيرة في الإمارات، عندما اعترضت من قبل 12 زورقا هجوميا سريعا تابعا للحرس الثوري الإيراني في وسط المضيق".وأعلنت إيران، الخميس الماضي، أن قواتها البحرية ضبطت سفينة مخالفة ترفع علم جزر مارشال، ووجهتها إلى المياه الإيرانية في خليج عمان.يأتي ذلك بعدما أعلنت البحرية الأمريكية، أن إيران "احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال في خليج عمان".وأفاد الأسطول الخامس بأن السفينة تحمل اسم "Advantage Sweet"، مشيرًا إلى أن "ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة خلال عملية الاحتجاز"، كما دعت إيران إلى "الإفراج عن ناقلة النفط".وأظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية أن السفينة كانت متجهة من الكويت إلى مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.

https://sputnikarabic.ae/20230503/البحرية-الأمريكية-الحرس-الثوري-الإيراني-يحتجز-ناقلة-نفط-جديدة-في-مضيق-هرمز-1076610135.html

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