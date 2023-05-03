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https://sputnikarabic.ae/20230503/المفوضية-الأوروبية-تخصص-15-مليار-يورو-لإنتاج-الذخيرة-لأوكرانيا-1076614113.html
المفوضية الأوروبية تخصص 1.5 مليار يورو لإنتاج الذخيرة لأوكرانيا
المفوضية الأوروبية تخصص 1.5 مليار يورو لإنتاج الذخيرة لأوكرانيا
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيخصص 1.5 مليار يورو أخرى لتسريع إنتاج الذخائر لصالح أوكرانيا. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T11:28+0000
2023-05-03T11:28+0000
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وجاء في بيان، نقلًا عن رئيسة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين: "بالتعاون مع الدول الأعضاء، سنشتري بشكل مشترك المزيد من الذخيرة لأوكرانيا، ولهذا نخصص مليار يورو إضافي".بالإضافة إلى ذلك، تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بتزويد كييف بمليون قذيفة مدفعية في غضون 12 شهرًا، وسيتم تخصيص مليار يورو من "مرفق السلام الأوروبي" (EPF) لهذا الغرض.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها، أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230503/روسيا-سنضطر-للرد-عسكريا-في-حال-استخدمت-أمريكا-أراضي-فنلندا-1076613699.html
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روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية تخصص 1.5 مليار يورو لإنتاج الذخيرة لأوكرانيا

11:28 GMT 03.05.2023
© Sputnik . Rodion Proca / الانتقال إلى بنك الصوررئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . Rodion Proca
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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيخصص 1.5 مليار يورو أخرى لتسريع إنتاج الذخائر لصالح أوكرانيا.
وجاء في بيان، نقلًا عن رئيسة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين: "بالتعاون مع الدول الأعضاء، سنشتري بشكل مشترك المزيد من الذخيرة لأوكرانيا، ولهذا نخصص مليار يورو إضافي".

وأضاف البيان: "تخطط بروكسل لإنفاق 500 مليون أخرى على توسيع إنتاج القذائف في أوروبا".

بالإضافة إلى ذلك، تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بتزويد كييف بمليون قذيفة مدفعية في غضون 12 شهرًا، وسيتم تخصيص مليار يورو من "مرفق السلام الأوروبي" (EPF) لهذا الغرض.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
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وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها، أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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