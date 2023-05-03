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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/بايدن-لا-يخطط-لإجراء-محادثات-مع-بوتين-في-ضوء-الهجوم-بطائرات-مسيرة-على-الكرملين-1076641750.html
بايدن لا يخطط لإجراء محادثات مع بوتين في ضوء الهجوم بطائرات مسيرة على الكرملين
بايدن لا يخطط لإجراء محادثات مع بوتين في ضوء الهجوم بطائرات مسيرة على الكرملين
أعلن متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا ينوي إجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسبب... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T22:16+0000
2023-05-03T22:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
جو بايدن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وأفاد المتحدث لوكالة "سبوتنيك" بأنه ليس لديه معلومات حول أي خطط لهذه المحادثات في الوقت الحالي.وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق من يوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.وأشار البيت الأبيض إلى أنه لا يشجع أوكرانيا على توجيه ضربات خارج حدودها، وذلك رداً على تصريحات الكرملين بشأن تعرض مقر إقامة الرئيس الروسي لهجوم بطائرات مسيرة، واتهامه لكييف بالوقوف وراء الهجوم. وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تشجع-أو-تساعد-كييف-على-توجيه-ضربات-خارج-حدودها-1076637341.html
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فلاديمير بوتين, جو بايدن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين, جو بايدن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن لا يخطط لإجراء محادثات مع بوتين في ضوء الهجوم بطائرات مسيرة على الكرملين

22:16 GMT 03.05.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورصورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يضحكان في فيلا "لا غرانج" في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021
صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يضحكان في فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا ينوي إجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسبب الهجوم بطائرات مسيرة على الكرملين.
واشنطن - سبوتنيك. وأفاد المتحدث لوكالة "سبوتنيك" بأنه ليس لديه معلومات حول أي خطط لهذه المحادثات في الوقت الحالي.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: واشنطن لا تشجع أو تساعد كييف على توجيه ضربات خارج حدودها
18:34 GMT
وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق من يوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.
وأشار البيت الأبيض إلى أنه لا يشجع أوكرانيا على توجيه ضربات خارج حدودها، وذلك رداً على تصريحات الكرملين بشأن تعرض مقر إقامة الرئيس الروسي لهجوم بطائرات مسيرة، واتهامه لكييف بالوقوف وراء الهجوم.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
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