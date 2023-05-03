https://sputnikarabic.ae/20230503/بايدن-لا-يخطط-لإجراء-محادثات-مع-بوتين-في-ضوء-الهجوم-بطائرات-مسيرة-على-الكرملين-1076641750.html
بايدن لا يخطط لإجراء محادثات مع بوتين في ضوء الهجوم بطائرات مسيرة على الكرملين
بايدن لا يخطط لإجراء محادثات مع بوتين في ضوء الهجوم بطائرات مسيرة على الكرملين
أعلن متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا ينوي إجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسبب... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T22:16+0000
2023-05-03T22:16+0000
2023-05-03T22:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
جو بايدن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وأفاد المتحدث لوكالة "سبوتنيك" بأنه ليس لديه معلومات حول أي خطط لهذه المحادثات في الوقت الحالي.وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق من يوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.وأشار البيت الأبيض إلى أنه لا يشجع أوكرانيا على توجيه ضربات خارج حدودها، وذلك رداً على تصريحات الكرملين بشأن تعرض مقر إقامة الرئيس الروسي لهجوم بطائرات مسيرة، واتهامه لكييف بالوقوف وراء الهجوم. وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تشجع-أو-تساعد-كييف-على-توجيه-ضربات-خارج-حدودها-1076637341.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, جو بايدن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين, جو بايدن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن لا يخطط لإجراء محادثات مع بوتين في ضوء الهجوم بطائرات مسيرة على الكرملين
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أعلن متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا ينوي إجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسبب الهجوم بطائرات مسيرة على الكرملين.
واشنطن - سبوتنيك
. وأفاد المتحدث لوكالة "سبوتنيك" بأنه ليس لديه معلومات حول أي خطط لهذه المحادثات في الوقت الحالي.
وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق من يوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف
، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.
وأشار البيت الأبيض إلى أنه لا يشجع أوكرانيا على توجيه ضربات خارج حدودها
، وذلك رداً على تصريحات الكرملين بشأن تعرض مقر إقامة الرئيس الروسي لهجوم بطائرات مسيرة، واتهامه لكييف بالوقوف وراء الهجوم.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية
إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.