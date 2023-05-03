https://sputnikarabic.ae/20230503/برلماني-روسي-يطالب-بالتعامل-مع-أوكرانيا-كداعش-1076631532.html
برلماني روسي يطالب بالتعامل مع أوكرانيا "كداعش"
برلماني روسي يطالب بالتعامل مع أوكرانيا "كداعش"
اقترح نائب مجلس الدوما دميتري غوسيف، اليوم الأربعاء، إنشاء "قبة دفاعية" من شأنها تعطيل أي طائرة دون طيار تدخل نطاق تغطيتها. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T16:03+0000
2023-05-03T16:03+0000
2023-05-03T16:03+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال النائب في مقابلة مع صحيفة "بودموسكوفي سيغودنيا: "يجب بالطبع تثبيت أنظمة الحماية هذه في المستقبل القريب جدًا في جميع المؤسسات الاستراتيجية، في جميع المنشآت المدنية والعسكرية الرئيسية".وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
برلماني روسي يطالب بالتعامل مع أوكرانيا "كداعش"
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اقترح نائب مجلس الدوما دميتري غوسيف، اليوم الأربعاء، إنشاء "قبة دفاعية" من شأنها تعطيل أي طائرة دون طيار تدخل نطاق تغطيتها.
وقال النائب في مقابلة مع صحيفة "بودموسكوفي سيغودنيا
: "يجب بالطبع تثبيت أنظمة الحماية هذه في المستقبل القريب جدًا في جميع المؤسسات الاستراتيجية، في جميع المنشآت المدنية والعسكرية الرئيسية".
واعتبر النائب أنه يجب تصنيف أوكرانيا كدولة إرهابية والتصرف معها كما هو الحال مع "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، أي القيام بعملية مكافحة الإرهاب، بمعنى تدمير الإرهابيين.
وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية
إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.