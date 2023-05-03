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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/بريطانيا-لا-تعتزم-نقل-مروحيات-أباتشي-إلى-أوكرانيا-1076587573.html
بريطانيا لا تعتزم نقل مروحيات أباتشي إلى أوكرانيا
بريطانيا لا تعتزم نقل مروحيات أباتشي إلى أوكرانيا
أعلنت بريطانيا أنها لا تخطط حاليًا لتسليم مروحيات "إيه إتش-64" أباتشي لأوكرانيا، وذلك حسبما صرحت نائة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل جولدي. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T00:05+0000
2023-05-03T00:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت جولدي في إجابتها على سؤال متعلق بذلك على موقع البرلمان البريطاني: "حاليًا، لا يخطط الحكومة لتسليم مروحيات أباتشي لأوكرانيا".وفي يناير، أفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن بريطانيا ستزود أوكرانيا بما يصل إلى أربع مروحيات حربية أباتشي بعد تسليمها لها دبابات "تشالنجر 2".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها، أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230115/بريطانيا-ترسل-إلى-أوكرانيا-مروحيات-أباتشي-بصواريخ-هيلفاير-1072291003.html
https://sputnikarabic.ae/20230501/دبلوماسي-غربي-يكشف-سبب-عدم-رغبة-واشنطن-ضم-أوكرانيا-إلى-الناتو-1076507067.html
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

بريطانيا لا تعتزم نقل مروحيات أباتشي إلى أوكرانيا

00:05 GMT 03.05.2023
© AFP 2023 / LEON NEALمروحية AH-64D أباتشي
مروحية AH-64D أباتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / LEON NEAL
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أعلنت بريطانيا أنها لا تخطط حاليًا لتسليم مروحيات "إيه إتش-64" أباتشي لأوكرانيا، وذلك حسبما صرحت نائة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل جولدي.
وقالت جولدي في إجابتها على سؤال متعلق بذلك على موقع البرلمان البريطاني: "حاليًا، لا يخطط الحكومة لتسليم مروحيات أباتشي لأوكرانيا".
أباتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
بريطانيا ترسل إلى أوكرانيا مروحيات "أباتشي" بصواريخ "هيلفاير"
15 يناير, 07:15 GMT
وفي يناير، أفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن بريطانيا ستزود أوكرانيا بما يصل إلى أربع مروحيات حربية أباتشي بعد تسليمها لها دبابات "تشالنجر 2".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها، أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبلوماسي غربي يكشف سبب عدم رغبة واشنطن ضم أوكرانيا إلى الناتو
1 مايو, 08:13 GMT
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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