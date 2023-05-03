https://sputnikarabic.ae/20230503/بريطانيا-لا-تعتزم-نقل-مروحيات-أباتشي-إلى-أوكرانيا-1076587573.html
بريطانيا لا تعتزم نقل مروحيات أباتشي إلى أوكرانيا
بريطانيا لا تعتزم نقل مروحيات أباتشي إلى أوكرانيا
أعلنت بريطانيا أنها لا تخطط حاليًا لتسليم مروحيات "إيه إتش-64" أباتشي لأوكرانيا، وذلك حسبما صرحت نائة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل جولدي. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T00:05+0000
2023-05-03T00:05+0000
2023-05-03T00:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102097/36/1020973662_0:128:2501:1534_1920x0_80_0_0_2458205541b14c44b81f5f376f4588e0.jpg
وقالت جولدي في إجابتها على سؤال متعلق بذلك على موقع البرلمان البريطاني: "حاليًا، لا يخطط الحكومة لتسليم مروحيات أباتشي لأوكرانيا".وفي يناير، أفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن بريطانيا ستزود أوكرانيا بما يصل إلى أربع مروحيات حربية أباتشي بعد تسليمها لها دبابات "تشالنجر 2".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها، أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230115/بريطانيا-ترسل-إلى-أوكرانيا-مروحيات-أباتشي-بصواريخ-هيلفاير-1072291003.html
https://sputnikarabic.ae/20230501/دبلوماسي-غربي-يكشف-سبب-عدم-رغبة-واشنطن-ضم-أوكرانيا-إلى-الناتو-1076507067.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102097/36/1020973662_142:0:2357:1661_1920x0_80_0_0_a5cdc5e4d913e8202621930668e6a6c7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
بريطانيا لا تعتزم نقل مروحيات أباتشي إلى أوكرانيا
تابعنا عبر
أعلنت بريطانيا أنها لا تخطط حاليًا لتسليم مروحيات "إيه إتش-64" أباتشي لأوكرانيا، وذلك حسبما صرحت نائة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل جولدي.
وقالت جولدي في إجابتها على سؤال متعلق بذلك على موقع البرلمان البريطاني: "حاليًا، لا يخطط الحكومة لتسليم مروحيات أباتشي لأوكرانيا".
وفي يناير، أفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن بريطانيا ستزود أوكرانيا بما يصل إلى أربع مروحيات حربية أباتشي بعد تسليمها لها دبابات "تشالنجر 2".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
.
من جهتها، أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.