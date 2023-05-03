https://sputnikarabic.ae/20230503/تركيا-تدرس-نقل-سفارتها-من-الخرطوم-إلى-بورتسودان-1076625370.html

تركيا تدرس نقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان

تركيا تدرس نقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان

أعلنت تركيا أنها تدرس نقل سفارتها في السودان من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان الساحلية مؤقتا، بسبب المواجهات الدائرة في العاصمة السودانية. 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T13:33+0000

2023-05-03T13:33+0000

2023-05-03T13:33+0000

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جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.وقال الوزير التركي إن الحكومة الانتقالية في السودان اقترحت على تركيا نقل سفارتها إلى بورتسودان.وأشار جاويش أوغلو إلى أن المنطقة التي توجد فيها السفارة التركية وباقي البعثات الدبلوماسية في الخرطوم تشهد اشتباكات مكثفة ووجودًا لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وأوضح أن السلطات السودانية تعهدت بتأمين مكان مخصص للسفارة في بورتسودان، لافتًا إلى صعوبة تحمل مخاطر البقاء في الخرطوم حال تصاعدت الاشتباكات.وشدد وزير الخارجية التركي على أن بلاده لن تغلق سفارتها في السودان، وسوف تستمر في تقديم خدماتها لجميع المواطنين.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأحد الماضي لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

https://sputnikarabic.ae/20230503/غريفيث-لا-نرى-نهاية-قريبة-لموجة-النزوح-من-السودان-للدول-المجاورة-1076615558.html

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أخبار تركيا اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية