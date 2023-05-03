عربي
https://sputnikarabic.ae/20230503/تركيا-تدرس-نقل-سفارتها-من-الخرطوم-إلى-بورتسودان-1076625370.html
تركيا تدرس نقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان
تركيا تدرس نقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان
أعلنت تركيا أنها تدرس نقل سفارتها في السودان من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان الساحلية مؤقتا، بسبب المواجهات الدائرة في العاصمة السودانية. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T13:33+0000
2023-05-03T13:33+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الأخبار
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/10/1059971759_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_d92bb3623be5c574f4e8d58c1844c74c.jpg
جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.وقال الوزير التركي إن الحكومة الانتقالية في السودان اقترحت على تركيا نقل سفارتها إلى بورتسودان.وأشار جاويش أوغلو إلى أن المنطقة التي توجد فيها السفارة التركية وباقي البعثات الدبلوماسية في الخرطوم تشهد اشتباكات مكثفة ووجودًا لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وأوضح أن السلطات السودانية تعهدت بتأمين مكان مخصص للسفارة في بورتسودان، لافتًا إلى صعوبة تحمل مخاطر البقاء في الخرطوم حال تصاعدت الاشتباكات.وشدد وزير الخارجية التركي على أن بلاده لن تغلق سفارتها في السودان، وسوف تستمر في تقديم خدماتها لجميع المواطنين.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأحد الماضي لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.
https://sputnikarabic.ae/20230503/غريفيث-لا-نرى-نهاية-قريبة-لموجة-النزوح-من-السودان-للدول-المجاورة-1076615558.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/10/1059971759_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_3e2f7dd5a6864c16c175d16ddf8a59c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار تركيا اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

تركيا تدرس نقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان

13:33 GMT 03.05.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت تركيا أنها تدرس نقل سفارتها في السودان من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان الساحلية مؤقتا، بسبب المواجهات الدائرة في العاصمة السودانية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
غريفيث: لا نرى نهاية قريبة لموجة النزوح من السودان للدول المجاورة
11:36 GMT
وقال الوزير التركي إن الحكومة الانتقالية في السودان اقترحت على تركيا نقل سفارتها إلى بورتسودان.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن المنطقة التي توجد فيها السفارة التركية وباقي البعثات الدبلوماسية في الخرطوم تشهد اشتباكات مكثفة ووجودًا لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأوضح أن السلطات السودانية تعهدت بتأمين مكان مخصص للسفارة في بورتسودان، لافتًا إلى صعوبة تحمل مخاطر البقاء في الخرطوم حال تصاعدت الاشتباكات.
وشدد وزير الخارجية التركي على أن بلاده لن تغلق سفارتها في السودان، وسوف تستمر في تقديم خدماتها لجميع المواطنين.
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأحد الماضي لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала