https://sputnikarabic.ae/20230503/تركيا-تعلن-إغلاق-مجالها-الجوي-أمام-الطائرات-الأرمينية-1076597577.html
تركيا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الأرمينية
تركيا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الأرمينية
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن تركيا أغلقت المجال الجوي أمام الطائرات الأرمينية. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T08:29+0000
2023-05-03T08:29+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية، إن تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الأرمينية. وأوضح أن القرار جاء على خلفية افتتاح أرمينيا نصب "نيميسيس" التذكاري، معتبرا الخطوة "غير مقبولة".وأوضح الوزير التركي، أن أنقرة ستسمح لطائرة رئيس البرلمان الأرميني ألين سيمونيان، فقط بدخول الأجواء التركية، لحضور اجتماع الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود يومي 4 و5 أيار/ مايو الجاري في أنقرة.يشار إلى أن نصب "نيميسيس" التذكاري الذي افتتحته أرمينيا، يرمز إلى منفذي اغتيالات قادة عسكريين وسياسيين في عهد الدولة العثمانية.ولا تربط تركيا بأرمينيا علاقات دبلوماسية أو تجارية منذ تسعينيات القرن العشرين. والبلدان على خلاف لأسباب أهمها 1.5 مليون شخص تقول أرمينيا إن الإمبراطورية العثمانية قتلتهم عام 1915. وتقول يريفان إن عمليات القتل تصل إلى حد الإبادة الجماعية، وهو اتهام تنفيه تركيا.لكن في فبراير/ شباط الماضي، فتحت بوابة حدودية بين الدولتين الجارتين للمرة الأولى منذ 35 عامًا للسماح بدخول المساعدات لضحايا الزلازل المدمرة جنوبي تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230215/وزيرا-خارجية-تركيا-وأرمينيا-يبحثان-خطوات-تطبيع-العلاقات-بين-البلدين-1073545199.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تركيا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الأرمينية
08:29 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 09:08 GMT 03.05.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن تركيا أغلقت المجال الجوي أمام الطائرات الأرمينية.
أنطاكيا - سبوتنيك
. وقال تشاووش أوغلو، خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية، إن تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الأرمينية.
وأوضح أن القرار جاء على خلفية افتتاح أرمينيا نصب "نيميسيس" التذكاري، معتبرا الخطوة "غير مقبولة".
وأوضح الوزير التركي، أن أنقرة ستسمح لطائرة رئيس البرلمان الأرميني ألين سيمونيان، فقط بدخول الأجواء التركية، لحضور اجتماع الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود يومي 4 و5 أيار/ مايو الجاري في أنقرة.
يشار إلى أن نصب "نيميسيس" التذكاري الذي افتتحته أرمينيا
، يرمز إلى منفذي اغتيالات قادة عسكريين وسياسيين في عهد الدولة العثمانية.
ولا تربط تركيا بأرمينيا علاقات دبلوماسية أو تجارية منذ تسعينيات القرن العشرين.
والبلدان على خلاف لأسباب أهمها 1.5 مليون شخص تقول أرمينيا إن الإمبراطورية العثمانية قتلتهم عام 1915. وتقول يريفان إن عمليات القتل تصل إلى حد الإبادة الجماعية، وهو اتهام تنفيه تركيا.
لكن في فبراير/ شباط الماضي، فتحت بوابة حدودية
بين الدولتين الجارتين للمرة الأولى منذ 35 عامًا للسماح بدخول المساعدات لضحايا الزلازل المدمرة جنوبي تركيا.