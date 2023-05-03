https://sputnikarabic.ae/20230503/تشاووش-أوغلو-قد-ننقل-سفارتنا-في-الخرطوم-إلى-بورتسودان-1076597041.html
تشاووش أوغلو: قد ننقل سفارتنا في الخرطوم إلى بورتسودان
تشاووش أوغلو: قد ننقل سفارتنا في الخرطوم إلى بورتسودان
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن "تركيا قد تنقل سفارتها من العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة بورتسودان". 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T08:23+0000
2023-05-03T08:23+0000
2023-05-03T08:23+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
المجلس السيادي في السودان
أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم العربي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/10/1059971759_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_d92bb3623be5c574f4e8d58c1844c74c.jpg
وقال تشاووش أوغلو، في لقاء مع قناة "إن تي في" التركية: "قد ننقل سفارتنا في الخرطوم إلى بورتسودان مؤقتا باقتراح من الجانب السوداني"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأضاف أن "الخطوة تأتي تحسبا لاحتدام الاشتباكات الجارية بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع".وكان وزير الخارجية التركي قد بحث، يوم الجمعة الماضي، مع قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، جهود إجلاء مواطني بلاده من السودان، بعد تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار.وقالت بيان صادر عن الخارجية التركية، نقلته وكالة "الأناضول"، إن تشاووش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع حميدتي، مضيفا أن وزير الخارجية التركي بحث مع حميدتي "القضايا المتعلقة بعملية إجلاء المواطنين الأتراك من السودان".وفي وقت سابق، كشف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ملابسات استهداف طائرة إجلاء تركية قرب العاصمة السودانية الخرطوم. وقال أكار إن "طائرة تركية من طراز C-130 هبطت في مطار وادي سيدنا شمال العاصمة الخرطوم لإجلاء المواطنين الأتراك".وأوضح أنه أثناء هبوط الطائرة الثانية تعرضت لإطلاق نار بأسلحة خفيفة، إلا أنها استطاعت الهبوط بسلام في المطار، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في طاقم الطائرة.وتابع وزير الدفاع التركي: "بناء على الوضع سنتخذ قرارنا بتقديم دعم لوجستي إضافي وفقا لتقرير الطاقم"، مشيرا إلى أن طائرة تركية أخرى أجلت مواطنين أتراك من بورتسودان وعادت بهم إلى وطنهم، مع مواصلة طائرة أخرى من طراز A400M أعمال إجلاء دفعة ثانية من الأتراك من نفس المدينة.ونفت قوات الدعم السريع تورطها في الهجوم على طائرة الإجلاء التركية، مؤكدة أن "قواتها ملتزمة بشكل صارم بالهدنة الإنسانية التي وافقت عليها".وأعلن الجيش السوداني، عن تعرض طائرة إجلاء تركية من طراز "سي 130" لإطلاق نار، من قبل "المتمردين" على حد قوله، أثناء اقترابها للهبوط في مطار وادي سيدنا، ما أدى إلى تضرر خزانات وقود الطائرة، وإصابة أحد أفراد طاقمها.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230422/تركيا-تقرر-إجلاء-مواطنيها-من-السودان-الأحد-1076190848.html
https://sputnikarabic.ae/20210819/تركيا-تبدي-استعدادها-للوساطة-لحل-النزاع-بين-إثيوبيا-والسودان-1049886044.html
https://sputnikarabic.ae/20230428/حميدتي-أكدت-لوزير-الخارجية-التركي-التزامنا-بوقف-إطلاق-النار-خلال-فترة-الهدنة-المعلنة-1076440666.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/10/1059971759_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_3e2f7dd5a6864c16c175d16ddf8a59c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, المجلس السيادي في السودان, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم العربي, العالم
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, المجلس السيادي في السودان, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم العربي, العالم
تشاووش أوغلو: قد ننقل سفارتنا في الخرطوم إلى بورتسودان
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن "تركيا قد تنقل سفارتها من العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة بورتسودان".
وقال تشاووش أوغلو، في لقاء مع قناة "إن تي في" التركية: "قد ننقل سفارتنا في الخرطوم إلى بورتسودان مؤقتا باقتراح من الجانب السوداني"، حسب وكالة
"الأناضول" التركية.
وأضاف أن "الخطوة تأتي تحسبا لاحتدام الاشتباكات الجارية بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع".
وكان وزير الخارجية التركي قد بحث، يوم الجمعة الماضي، مع قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، جهود إجلاء مواطني بلاده من السودان
، بعد تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار.
وقالت بيان
صادر عن الخارجية التركية، نقلته وكالة "الأناضول"، إن تشاووش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع حميدتي، مضيفا أن وزير الخارجية التركي بحث مع حميدتي "القضايا المتعلقة بعملية إجلاء المواطنين الأتراك من السودان".
وفي وقت سابق، كشف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ملابسات استهداف طائرة إجلاء تركية
قرب العاصمة السودانية الخرطوم. وقال أكار إن "طائرة تركية من طراز C-130 هبطت في مطار وادي سيدنا شمال العاصمة الخرطوم لإجلاء المواطنين الأتراك".
وأوضح أنه أثناء هبوط الطائرة الثانية تعرضت لإطلاق نار بأسلحة خفيفة، إلا أنها استطاعت الهبوط بسلام في المطار، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في طاقم الطائرة.
وتابع وزير الدفاع التركي
: "بناء على الوضع سنتخذ قرارنا بتقديم دعم لوجستي إضافي وفقا لتقرير الطاقم"، مشيرا إلى أن طائرة تركية
أخرى أجلت مواطنين أتراك من بورتسودان وعادت بهم إلى وطنهم، مع مواصلة طائرة أخرى من طراز A400M أعمال إجلاء دفعة ثانية من الأتراك من نفس المدينة.
ونفت قوات الدعم السريع
تورطها في الهجوم على طائرة الإجلاء التركية، مؤكدة أن "قواتها ملتزمة بشكل صارم بالهدنة الإنسانية التي وافقت عليها".
وأعلن الجيش السوداني
، عن تعرض طائرة إجلاء تركية من طراز "سي 130" لإطلاق نار، من قبل "المتمردين" على حد قوله، أثناء اقترابها للهبوط في مطار وادي سيدنا، ما أدى إلى تضرر خزانات وقود الطائرة، وإصابة أحد أفراد طاقمها.
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان
أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.