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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/تصويت-كيف-تتوقع-طبيعة-الرد-الروسي-على-مهاجمة-أوكرانيا-للكرملين؟-1076630097.html
تصويت... كيف تتوقع طبيعة الرد الروسي على مهاجمة أوكرانيا للكرملين؟
تصويت... كيف تتوقع طبيعة الرد الروسي على مهاجمة أوكرانيا للكرملين؟
أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T15:38+0000
2023-05-03T15:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استطلاعات الرأي
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وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقال النائب في مجلس الدوما الروسي وزعيم حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف، إن الهجوم على الكرملين يشكّل سببا لـ"الحرب الحقيقية" وتصفية القيادة الأوكرانية.وكتب ميرنوف، على قتانه في "تلغرام": "هذا سبب حقيقي للحرب والقضاء على النخبة الإرهابية في أوكرانيا. لدينا شيء لنضرب مخابئهم".وأشار ميرنوف إلى أنه بالنسبة لزيلينسكي، يمكن أن تكون هناك عدة خيارات، بما في ذلك المحاكمة أمام محكمة دولية لجرائم الحرب.اقرأ أيضا: الكرملين يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين حاولتا "اغتيال" بوتينشاهد أيضا: مشاهد متناقلة للحظة سقوط مسيرة في الكرملين... فيديو
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استطلاعات الرأي, опросы
استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... كيف تتوقع طبيعة الرد الروسي على مهاجمة أوكرانيا للكرملين؟

15:38 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 15:43 GMT 03.05.2023)
© militaryrussiaصواريخ روسية
صواريخ روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© militaryrussia
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أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقال النائب في مجلس الدوما الروسي وزعيم حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف، إن الهجوم على الكرملين يشكّل سببا لـ"الحرب الحقيقية" وتصفية القيادة الأوكرانية.
عدد الأصوات16
وكتب ميرنوف، على قتانه في "تلغرام": "هذا سبب حقيقي للحرب والقضاء على النخبة الإرهابية في أوكرانيا. لدينا شيء لنضرب مخابئهم".
وأشار ميرنوف إلى أنه بالنسبة لزيلينسكي، يمكن أن تكون هناك عدة خيارات، بما في ذلك المحاكمة أمام محكمة دولية لجرائم الحرب.
اقرأ أيضا: الكرملين يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين حاولتا "اغتيال" بوتين
شاهد أيضا: مشاهد متناقلة للحظة سقوط مسيرة في الكرملين... فيديو
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