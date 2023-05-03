عربي
إبراهيم رئيسي يصل إلى دمشق في أول زيارة رسمية لرئيس إيراني منذ 13 عاما
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230503/دب-ضخم-يفاجئ-مدير-مدرسة-في-أمريكا-بخروجه-من-حاوية-القمامة-فيديو-1076594475.html
دب ضخم يفاجئ مدير مدرسة في أمريكا بخروجه من حاوية القمامة... فيديو
دب ضخم يفاجئ مدير مدرسة في أمريكا بخروجه من حاوية القمامة... فيديو
رصدت كاميرا لحظات مثيرة لخروج دب ضخم من حاوية القمامة أثناء قيام مديرمدرسة بفتحها، في مقاطعة نيكولاس في ولاية فيرجينيا الأمريكية. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T07:41+0000
2023-05-03T07:41+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103303/79/1033037991_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fbcf4b8ac47121e35ff1b3cbf0ce052f.jpg
وقام جيمس مارش، مدير مدرسة "زيلا" الابتدائية في مقاطعة نيكولاس، بفتح حاوية قمامة، وأصيب هو وموظفة أخرى في المدرسة بصدمة كبيرة، عندما ظهر الدب في وجهه وخرج من حاوية القمامة وقفز باتجاهه.ويظهر الفيديو صدمة المدير من وجود الدب داخل الحاوية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103303/79/1033037991_212:0:1920:1281_1920x0_80_0_0_9e2f159b8daf7c3224d91cdfab5cbce5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

دب ضخم يفاجئ مدير مدرسة في أمريكا بخروجه من حاوية القمامة... فيديو

07:41 GMT 03.05.2023
© Photo / CC0 / دب (صورة أرشيفية)
دب (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Photo / CC0 /
تابعنا عبرTelegram
رصدت كاميرا لحظات مثيرة لخروج دب ضخم من حاوية القمامة أثناء قيام مديرمدرسة بفتحها، في مقاطعة نيكولاس في ولاية فيرجينيا الأمريكية.
وقام جيمس مارش، مدير مدرسة "زيلا" الابتدائية في مقاطعة نيكولاس، بفتح حاوية قمامة، وأصيب هو وموظفة أخرى في المدرسة بصدمة كبيرة، عندما ظهر الدب في وجهه وخرج من حاوية القمامة وقفز باتجاهه.
ويظهر الفيديو صدمة المدير من وجود الدب داخل الحاوية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:01 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала