https://sputnikarabic.ae/20230503/دب-ضخم-يفاجئ-مدير-مدرسة-في-أمريكا-بخروجه-من-حاوية-القمامة-فيديو-1076594475.html
دب ضخم يفاجئ مدير مدرسة في أمريكا بخروجه من حاوية القمامة... فيديو
دب ضخم يفاجئ مدير مدرسة في أمريكا بخروجه من حاوية القمامة... فيديو
رصدت كاميرا لحظات مثيرة لخروج دب ضخم من حاوية القمامة أثناء قيام مديرمدرسة بفتحها، في مقاطعة نيكولاس في ولاية فيرجينيا الأمريكية. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T07:41+0000
2023-05-03T07:41+0000
2023-05-03T07:41+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103303/79/1033037991_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fbcf4b8ac47121e35ff1b3cbf0ce052f.jpg
وقام جيمس مارش، مدير مدرسة "زيلا" الابتدائية في مقاطعة نيكولاس، بفتح حاوية قمامة، وأصيب هو وموظفة أخرى في المدرسة بصدمة كبيرة، عندما ظهر الدب في وجهه وخرج من حاوية القمامة وقفز باتجاهه.ويظهر الفيديو صدمة المدير من وجود الدب داخل الحاوية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103303/79/1033037991_212:0:1920:1281_1920x0_80_0_0_9e2f159b8daf7c3224d91cdfab5cbce5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
دب ضخم يفاجئ مدير مدرسة في أمريكا بخروجه من حاوية القمامة... فيديو
تابعنا عبر
رصدت كاميرا لحظات مثيرة لخروج دب ضخم من حاوية القمامة أثناء قيام مديرمدرسة بفتحها، في مقاطعة نيكولاس في ولاية فيرجينيا الأمريكية.
وقام جيمس مارش، مدير مدرسة "زيلا" الابتدائية في مقاطعة نيكولاس، بفتح حاوية قمامة، وأصيب هو وموظفة أخرى في المدرسة بصدمة كبيرة، عندما ظهر الدب في وجهه وخرج من حاوية القمامة وقفز باتجاهه.
ويظهر الفيديو صدمة المدير من وجود الدب داخل الحاوية.