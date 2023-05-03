https://sputnikarabic.ae/20230503/رئيس-بلدية-عسقلان-يأمر-بفتح-الملاجئ-بعد-الرشقات-الصاروخية-من-غزة-1076588377.html
رئيس بلدية عسقلان يأمر بفتح الملاجئ بعد الرشقات الصاروخية من غزة
رئيس بلدية عسقلان يأمر بفتح الملاجئ بعد الرشقات الصاروخية من غزة
أمر رئيس بلدية عسقلان في إسرائيل، صباح اليوم الأربعاء، بفتح الملاجئ بعد اتساع نطاق الرشقات الصاروخية التي تطلقها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T01:42+0000
2023-05-03T01:42+0000
2023-05-03T01:43+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي
أخبار العالم العربي
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وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن القصف الإسرائيلي على غزة تواصل هذه الليلة بعد فترة من الهدوء النسبي، وأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في مدن مختلفة في القطاع. كما قامت المضادات الأرضية الفلسطينية بإطلاق نيران الرشاشات الثقيلة تجاه الطائرات المغيرة.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم، بأن الطائرات الإسرائيلية الحربية شنت سلسلة غارات على عدد من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وألحقت دماراً وخراباً فيها وبممتلكات المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت بخمسة صواريخ على الأقل موقعا شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين المجاورة، كما قصفت طائرات الاسرائيلية موقعاً غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع، وألحقت به دماراً كبيراً.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه قصف مناطق في قطاع غزة بالدبابات، على خلفية إطلاق 3 صواريخ من غزة صباح اليوم الثلاثاء باتجاه الأراضي الإسرائيلية، إثر وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في سجن إسرائيلي بعد إضراب متواصل عن الطعام لنحو 3 شهور.
https://sputnikarabic.ae/20230503/الطائرات-الاسرائيلية-تشن-سلسلة-غارات-جديدة-على-عدة-مواقع-في-قطاع-غزة-1076588220.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم العربي
رئيس بلدية عسقلان يأمر بفتح الملاجئ بعد الرشقات الصاروخية من غزة
01:42 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 01:43 GMT 03.05.2023) تابعنا عبر
أمر رئيس بلدية عسقلان في إسرائيل، صباح اليوم الأربعاء، بفتح الملاجئ بعد اتساع نطاق الرشقات الصاروخية التي تطلقها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن القصف الإسرائيلي على غزة تواصل هذه الليلة بعد فترة من الهدوء النسبي، وأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في مدن مختلفة في القطاع. كما قامت المضادات الأرضية الفلسطينية بإطلاق نيران الرشاشات الثقيلة تجاه الطائرات المغيرة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك
"، صباح اليوم، بأن الطائرات الإسرائيلية الحربية شنت سلسلة غارات على عدد من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وألحقت دماراً وخراباً فيها وبممتلكات المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت بخمسة صواريخ على الأقل موقعا شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين
المجاورة، كما قصفت طائرات الاسرائيلية موقعاً غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع، وألحقت به دماراً كبيراً.
وكان الجيش الإسرائيلي
قد أعلن أنه قصف مناطق في قطاع غزة بالدبابات، على خلفية إطلاق 3 صواريخ من غزة صباح اليوم الثلاثاء باتجاه الأراضي الإسرائيلية، إثر وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في سجن إسرائيلي بعد إضراب متواصل عن الطعام لنحو 3 شهور.