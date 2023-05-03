https://sputnikarabic.ae/20230503/رئيس-بلدية-عسقلان-يأمر-بفتح-الملاجئ-بعد-الرشقات-الصاروخية-من-غزة-1076588377.html

رئيس بلدية عسقلان يأمر بفتح الملاجئ بعد الرشقات الصاروخية من غزة

رئيس بلدية عسقلان يأمر بفتح الملاجئ بعد الرشقات الصاروخية من غزة

أمر رئيس بلدية عسقلان في إسرائيل، صباح اليوم الأربعاء، بفتح الملاجئ بعد اتساع نطاق الرشقات الصاروخية التي تطلقها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة. 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T01:42+0000

2023-05-03T01:42+0000

2023-05-03T01:43+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

العالم العربي

أخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0b/1048942542_6:0:3300:1853_1920x0_80_0_0_b731ebecab14fc810af494f4da29e216.jpg

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن القصف الإسرائيلي على غزة تواصل هذه الليلة بعد فترة من الهدوء النسبي، وأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في مدن مختلفة في القطاع. كما قامت المضادات الأرضية الفلسطينية بإطلاق نيران الرشاشات الثقيلة تجاه الطائرات المغيرة.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم، بأن الطائرات الإسرائيلية الحربية شنت سلسلة غارات على عدد من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وألحقت دماراً وخراباً فيها وبممتلكات المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت بخمسة صواريخ على الأقل موقعا شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين المجاورة، كما قصفت طائرات الاسرائيلية موقعاً غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع، وألحقت به دماراً كبيراً.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه قصف مناطق في قطاع غزة بالدبابات، على خلفية إطلاق 3 صواريخ من غزة صباح اليوم الثلاثاء باتجاه الأراضي الإسرائيلية، إثر وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في سجن إسرائيلي بعد إضراب متواصل عن الطعام لنحو 3 شهور.

https://sputnikarabic.ae/20230503/الطائرات-الاسرائيلية-تشن-سلسلة-غارات-جديدة-على-عدة-مواقع-في-قطاع-غزة-1076588220.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم العربي