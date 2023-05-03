https://sputnikarabic.ae/20230503/رئيس-لجنة-الدوما-للشؤون-الدولية-بايدن-وزيلينسكي-يجب-أن-يتحملا-مسؤولية-الهجوم-على-الكرملين-1076641613.html
رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية: بايدن وزيلينسكي يجب أن يتحملا مسؤولية الهجوم على الكرملين
رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية: بايدن وزيلينسكي يجب أن يتحملا مسؤولية الهجوم على الكرملين
أعلن رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، أنه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الدول المؤيدة للنظام... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T21:59+0000
2023-05-03T21:59+0000
2023-05-03T21:59+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأكد سلوتسكي، على قناته في تطبيق "تلغرام": أن التصريحات التي صدرت عن البيت الأبيض بخصوص عدم تشجيع الولايات المتحدة لأوكرانيا على ضرب أراضي روسيا تبدو مطاطية.وأشار المسؤول الروسي إلى أنه يجب إجراء محاكمة دولية لزيلينسكي واتباع جميع الإجراءات القانونية في هذا الصدد، وأن روسيا دولة قانونية وسيتم إجراء التحقيق للوصول إلى من يتحمل المسؤولية.وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/إسقاط-طائرتين-مسيرتين-أرسلتهما-سلطات-كييف-إلى-الكرملين-1076619049.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية: بايدن وزيلينسكي يجب أن يتحملا مسؤولية الهجوم على الكرملين
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أعلن رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، أنه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الدول المؤيدة للنظام الأوكراني أن يتحملوا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، المسؤولية عن الهجوم بطائرات بدون طيار على الكرملين.
موسكو - سبوتنيك.
وأكد سلوتسكي، على قناته في تطبيق "تلغرام": أن التصريحات التي صدرت عن البيت الأبيض بخصوص عدم تشجيع الولايات المتحدة لأوكرانيا على ضرب أراضي روسيا تبدو مطاطية.
وأشار المسؤول الروسي إلى أنه يجب إجراء محاكمة دولية لزيلينسكي واتباع جميع الإجراءات القانونية في هذا الصدد، وأن روسيا دولة قانونية وسيتم إجراء التحقيق للوصول إلى من يتحمل المسؤولية.
وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف
، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية
إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.