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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/رئيس-لجنة-الدوما-للشؤون-الدولية-بايدن-وزيلينسكي-يجب-أن-يتحملا-مسؤولية-الهجوم-على-الكرملين-1076641613.html
رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية: بايدن وزيلينسكي يجب أن يتحملا مسؤولية الهجوم على الكرملين
رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية: بايدن وزيلينسكي يجب أن يتحملا مسؤولية الهجوم على الكرملين
أعلن رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، أنه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الدول المؤيدة للنظام... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T21:59+0000
2023-05-03T21:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأكد سلوتسكي، على قناته في تطبيق "تلغرام": أن التصريحات التي صدرت عن البيت الأبيض بخصوص عدم تشجيع الولايات المتحدة لأوكرانيا على ضرب أراضي روسيا تبدو مطاطية.وأشار المسؤول الروسي إلى أنه يجب إجراء محاكمة دولية لزيلينسكي واتباع جميع الإجراءات القانونية في هذا الصدد، وأن روسيا دولة قانونية وسيتم إجراء التحقيق للوصول إلى من يتحمل المسؤولية.وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/إسقاط-طائرتين-مسيرتين-أرسلتهما-سلطات-كييف-إلى-الكرملين-1076619049.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية: بايدن وزيلينسكي يجب أن يتحملا مسؤولية الهجوم على الكرملين

21:59 GMT 03.05.2023
© Sputnik . Grigoriy Sisoev /  / الانتقال إلى بنك الصورليونيد سلوتسكي
ليونيد سلوتسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . Grigoriy Sisoev /
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أعلن رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، أنه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الدول المؤيدة للنظام الأوكراني أن يتحملوا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، المسؤولية عن الهجوم بطائرات بدون طيار على الكرملين.
موسكو - سبوتنيك. وأكد سلوتسكي، على قناته في تطبيق "تلغرام": أن التصريحات التي صدرت عن البيت الأبيض بخصوص عدم تشجيع الولايات المتحدة لأوكرانيا على ضرب أراضي روسيا تبدو مطاطية.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين حاولتا "اغتيال" بوتين
11:40 GMT
وأشار المسؤول الروسي إلى أنه يجب إجراء محاكمة دولية لزيلينسكي واتباع جميع الإجراءات القانونية في هذا الصدد، وأن روسيا دولة قانونية وسيتم إجراء التحقيق للوصول إلى من يتحمل المسؤولية.
وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
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