https://sputnikarabic.ae/20230503/روسيا-ومصر-تبحثان-الوضع-في-السودان-1076611870.html

روسيا ومصر تبحثان الوضع في السودان

روسيا ومصر تبحثان الوضع في السودان

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، مع السفير المصري في موسكو، نزيه النجاري، تطور... 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T10:38+0000

2023-05-03T10:38+0000

2023-05-03T10:38+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار السودان اليوم

اتفاق السودان

المجلس السيادي في السودان

الفترة الانتقالية في السودان

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

العالم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/10/1048706983_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f765af0deb46511e87efbf36780695e7.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إنه "خلال اللقاء، جرى تبادل صريح للآراء حول الجوانب الرئيسية للوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".ووفقا للبيان، ركزت المحادثات على الوضع في السودان، وكذلك في سوريا وليبيا.كما أكد الجانبان على أهمية مواصلة الحفاظ على الحوار السياسي الروسي المصري النشط، بما في ذلك إجراء اتصالات على مختلف المستويات.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأحد الماضي لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

https://sputnikarabic.ae/20230429/إجلاء-ما-يصل-إلى-40-روسيا-من-السودان-إلى-السعودية--1076464552.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط