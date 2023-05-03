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https://sputnikarabic.ae/20230503/زلزال-بقوة-56-ريختر-يضرب-شمال-شرقي-أفغانستان-1076613220.html
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب شمال شرقي أفغانستان
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب شمال شرقي أفغانستان
أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب أفغانستان، في منطقة سلسلة جبال هندو كوش في شمال شرقي البلاد. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T11:01+0000
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زلزال
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وذكر المركز أنه تم تسجيل الزلزال على بعد 35 كيلومترا جنوب شرق قرية جورم في مقاطعة بدخشان، وقع الزلزال على عمق 186 كيلومترا.تتعرض أفغانستان بشكل متكرر لهزات أرضية، لاسيما في سلسلة جبل هيندو كوش، الواقعة قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.في سبتمبر/ أيلول الماضي، لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 9 آخرون، جراء زلزال ضرب شرقي أفغانستان بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، وضرب المقاطعة الواقعة على الحدود الشرقية مع باكستان.في يونيو/ حزيران الماضي، قتل زلزال بلغت قوته 5.9 درجة أكثر من ألف شخص وأصاب الآلاف على امتداد نفس الحدود.في عام 2015، لقي 380 شخصا مصرعهم في باكستان وفي أفغانستان عندما ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/الشمس-أقرب-النجوم-إلى-الأرض-1076602976.html
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أخبار أفغانستان اليوم, العالم, زلزال
أخبار أفغانستان اليوم, العالم, زلزال

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب شمال شرقي أفغانستان

11:01 GMT 03.05.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale / مقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale /
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أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب أفغانستان، في منطقة سلسلة جبال هندو كوش في شمال شرقي البلاد.
وذكر المركز أنه تم تسجيل الزلزال على بعد 35 كيلومترا جنوب شرق قرية جورم في مقاطعة بدخشان، وقع الزلزال على عمق 186 كيلومترا.

لم يتم تقديم معلومات حول الخسائر والأضرار المحتملة.

Миссия ESA's Solar Orbiter при максимальном сближении с Солнцем на орбите Меркурия - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
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09:33 GMT
تتعرض أفغانستان بشكل متكرر لهزات أرضية، لاسيما في سلسلة جبل هيندو كوش، الواقعة قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.
في سبتمبر/ أيلول الماضي، لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 9 آخرون، جراء زلزال ضرب شرقي أفغانستان بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، وضرب المقاطعة الواقعة على الحدود الشرقية مع باكستان.
في يونيو/ حزيران الماضي، قتل زلزال بلغت قوته 5.9 درجة أكثر من ألف شخص وأصاب الآلاف على امتداد نفس الحدود.
في عام 2015، لقي 380 شخصا مصرعهم في باكستان وفي أفغانستان عندما ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة البلدين.
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