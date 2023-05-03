عربي
إبراهيم رئيسي يصل إلى دمشق في أول زيارة رسمية لرئيس إيراني منذ 13 عاما
https://sputnikarabic.ae/20230503/زوجة-الأسير-المتوفى-خضر-عدنان-تكشف-عن-وصيته-وآخر-حديث-دار-بينهما-1076592972.html
زوجة الأسير الفلسطيني "المتوفى" خضر عدنان تكشف عن وصيته وآخر حديث دار بينهما
زوجة الأسير الفلسطيني "المتوفى" خضر عدنان تكشف عن وصيته وآخر حديث دار بينهما
كشفت رندا موسى، زوجة الأسير الفلسطيني المتوفى خضر عدنان، عن وصيته وآخر ما دار بينهما في جلسة محاكمته الأحد الماضي. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T07:16+0000
2023-05-03T08:04+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/02/1076572420_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7394d5772f3919b45d1ab939713a966.jpg
وحمّلت رندا، في مقابلة تليفزيونية، أمس الثلاثاء، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة زوجها.وقالت إنهم "هم من أوصلوا عدنان لهذه المرحلة، عبر المماطلة بالمحاكمة ورفض طلب الإفراج استنادا إلى الوضع الصحي”.وعن الحوار الذي دار بينهما، أجابت رندا بأنها أبلغته بموعد المحاكمة المقبلة التي من المفترض أن تكون في 10 مايو/ أيار الجاري، ليرد عليها بأنه "سيكون شهيدا قبل ذلك الوقت".كما أشارت رندا إلى أنها هيأت نفسها وأولادها لهذا الأمر، حيث إن ما رأته في المحكمة خلال آخر زيارة كان واضحا أن "موعد وفاته قد اقترب".وفجر أمس الثلاثاء، أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية وفاة المعتقل الفلسطيني والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان.حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وجد عدنان غائبًا عن الوعي في زنزانته، بعد دخوله اليوم الـ87 من إضرابه عن الطعام، وبعد نقله للمستشفى تبين أنه فارق الحياة.واعتقل خضر عدنان، وهو من سكان جنين شمالي الضفة الغربية، في 5 فبراير/ شباط الماضي، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية للمرة الثالثة عشر في حياته، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية ودعم الإرهاب والتحريض"، ومنذ ذلك الحين أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.وحمّلت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"حماس" الفلسطينيتان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة خضر عدنان (44 عاما)، كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بفتح تحقيق دولي في أسباب وفاته.
https://sputnikarabic.ae/20230502/مسيرات-وحداد-وإضراب-تعم-الأراضي-الفلسطينية-تنديدا-بمقتل-الأسير-خضر-عدنان--1076574165.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/02/1076572420_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b96a22e60a1985831818bd7205d51411.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

زوجة الأسير الفلسطيني "المتوفى" خضر عدنان تكشف عن وصيته وآخر حديث دار بينهما

07:16 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 08:04 GMT 03.05.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatمسيرات وحداد وإضراب يعم الأراضي الفلسطينية تنديدًا بمقتل الأسير خضر عدنان
مسيرات وحداد وإضراب يعم الأراضي الفلسطينية تنديدًا بمقتل الأسير خضر عدنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
كشفت رندا موسى، زوجة الأسير الفلسطيني المتوفى خضر عدنان، عن وصيته وآخر ما دار بينهما في جلسة محاكمته الأحد الماضي.
وحمّلت رندا، في مقابلة تليفزيونية، أمس الثلاثاء، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة زوجها.
وقالت إنهم "هم من أوصلوا عدنان لهذه المرحلة، عبر المماطلة بالمحاكمة ورفض طلب الإفراج استنادا إلى الوضع الصحي”.
وعن الحوار الذي دار بينهما، أجابت رندا بأنها أبلغته بموعد المحاكمة المقبلة التي من المفترض أن تكون في 10 مايو/ أيار الجاري، ليرد عليها بأنه "سيكون شهيدا قبل ذلك الوقت".
وأوضحت أن وصية زوجها كانت بعدم تشريح جثته، لأنها ستكون إعلان تبرئة لإسرائيل.
كما أشارت رندا إلى أنها هيأت نفسها وأولادها لهذا الأمر، حيث إن ما رأته في المحكمة خلال آخر زيارة كان واضحا أن "موعد وفاته قد اقترب".
مسيرات وحداد وإضراب يعم الأراضي الفلسطينية تنديدًا بمقتل الأسير خضر عدنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
مسيرات وحداد وإضراب تعم الأراضي الفلسطينية تنديدا بمقتل الأسير خضر عدنان
أمس, 14:18 GMT
وفجر أمس الثلاثاء، أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية وفاة المعتقل الفلسطيني والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان.
حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وجد عدنان غائبًا عن الوعي في زنزانته، بعد دخوله اليوم الـ87 من إضرابه عن الطعام، وبعد نقله للمستشفى تبين أنه فارق الحياة.
واعتقل خضر عدنان، وهو من سكان جنين شمالي الضفة الغربية، في 5 فبراير/ شباط الماضي، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية للمرة الثالثة عشر في حياته، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية ودعم الإرهاب والتحريض"، ومنذ ذلك الحين أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.
وحمّلت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"حماس" الفلسطينيتان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة خضر عدنان (44 عاما)، كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بفتح تحقيق دولي في أسباب وفاته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:01 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала