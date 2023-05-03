https://sputnikarabic.ae/20230503/صواريخ-روسية-تدمر-مستودعا-أوكرانيا-في-سومي--1076621730.html
صواريخ روسية تدمر مستودعا أوكرانيا في سومي
صواريخ روسية تدمر مستودعا أوكرانيا في سومي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن صواريخ القوات الروسية دمرت مستودعا للذخيرة تابعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T12:44+0000
2023-05-03T12:44+0000
2023-05-03T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية مستودعا للذخيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية قرب قرية بروغريس في مقاطعة سومي".وتابع البيان: "استهدفت ضربات الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة لمجموعة القوات "الجنوبية" وحدات العدو في مناطق غريغوروفكا وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 385 جنديا ومرتزقا أوكرانيا، وتدمير دبابة واحدة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-20" و"دي-30".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الطيران العملياتي والتكتيكي والمدفعية الروسية دمرت خلال اليوم الماضي 86 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 102 منطقة.كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي أربعة صواريخ "هيمارس" وصاروخا موجها من طراز "جدام" أمريكي الصنع.
https://sputnikarabic.ae/20230503/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-صاروخ-أمريكي-موجه-من-طراز-جدام-1076620633.html
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روسيا
صواريخ روسية تدمر مستودعا أوكرانيا في سومي
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن صواريخ القوات الروسية دمرت مستودعا للذخيرة تابعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية مستودعا للذخيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية قرب قرية بروغريس في مقاطعة سومي".
وأضاف البيان: "في اتجاه دونيتسك، تواصل الكتائب الهجومية قتالها في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك، وتقوم القوات الروسية المجوقلة بتقييد حركة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع البيان: "استهدفت ضربات الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة لمجموعة القوات "الجنوبية" وحدات العدو في مناطق غريغوروفكا وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 385 جنديا ومرتزقا أوكرانيا، وتدمير دبابة واحدة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-20" و"دي-30".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الطيران العملياتي والتكتيكي والمدفعية الروسية دمرت خلال اليوم الماضي 86 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 102 منطقة.
كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي أربعة صواريخ "هيمارس" وصاروخا موجها من طراز "جدام" أمريكي الصنع.