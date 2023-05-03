https://sputnikarabic.ae/20230503/غريفيث-لا-نرى-نهاية-قريبة-لموجة-النزوح-من-السودان-للدول-المجاورة-1076615558.html
غريفيث: لا نرى نهاية قريبة لموجة النزوح من السودان للدول المجاورة
غريفيث: لا نرى نهاية قريبة لموجة النزوح من السودان للدول المجاورة
استبعد مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، أن يشهد العالم نهاية لموجة النزوح من السودان للدول المجاورة قريبا. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T11:36+0000
2023-05-03T11:36+0000
2023-05-03T11:36+0000
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اتفاق السودان
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الفترة الانتقالية في السودان
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قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده غريفيث لدى وصوله إلى السودان.وأكد غريفيث أن الأمم المتحدة تسعى لتقديم المساعدة للنازحين في السودان ومنع خروجهم إلى دول الجوار.وقال المبعوث الأممي أن المنظمة الدولية تسعى للحصول على ضمانات من كافة الأطراف لحماية المساعدات الإنسانية، بعدما تم سرقة شاحنات المساعدات الإنسانية التي كانت متجهة إلى إقليم دافور.وأضاف أن المنظمات الإنسانية تعمل وسط ظروف صعبة في السودان، ويجب توفير الحماية لها.وأشار إلى أنه يتم العمل على نشر مزيد من الموظفين لإيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررا في البلاد.كما دعا غريفيث المجتمع الدولي لبذل المزيد لإرسال المساعدات إلى السودان.ووصل غريفيث، اليوم الأربعاء، إلى السودان وذلك في اليوم الأخير من الهدنة التي من المفترض أن تنتهي عند منتصف الليل، ولم يكن لها تأثير يذكر لوقف القتال.وتأتي الزيارة وسط قلق متزايد بشأن الوضع الإنساني في السودان، بسبب القتال الناجم عن الصراع على السلطة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230503/الأمم-المتحدة-القتال-في-السودان-تسبب-بارتفاع-أسعار-السلع-وتراجع-الإمدادات-الطبية--1076589933.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
غريفيث: لا نرى نهاية قريبة لموجة النزوح من السودان للدول المجاورة
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استبعد مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، أن يشهد العالم نهاية لموجة النزوح من السودان للدول المجاورة قريبا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده غريفيث لدى وصوله إلى السودان.
وأكد غريفيث أن الأمم المتحدة
تسعى لتقديم المساعدة للنازحين في السودان ومنع خروجهم إلى دول الجوار.
وقال المبعوث الأممي أن المنظمة الدولية تسعى للحصول على ضمانات من كافة الأطراف لحماية المساعدات الإنسانية، بعدما تم سرقة شاحنات المساعدات الإنسانية التي كانت متجهة إلى إقليم دافور.
وأضاف أن المنظمات الإنسانية تعمل وسط ظروف صعبة في السودان
، ويجب توفير الحماية لها.
وأشار إلى أنه يتم العمل على نشر مزيد من الموظفين لإيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررا في البلاد.
كما دعا غريفيث المجتمع الدولي لبذل المزيد لإرسال المساعدات إلى السودان.
ووصل غريفيث
، اليوم الأربعاء، إلى السودان وذلك في اليوم الأخير من الهدنة التي من المفترض أن تنتهي عند منتصف الليل، ولم يكن لها تأثير يذكر لوقف القتال.
وتأتي الزيارة وسط قلق متزايد بشأن الوضع الإنساني في السودان، بسبب القتال الناجم عن الصراع على السلطة في البلاد.