https://sputnikarabic.ae/20230503/غياتسنت-الروسية-تدمر-أهدافها-الأوكرانية-دون-أن-تتلقى-ضربة-واحدة--1076629588.html
"غياتسنت" الروسية تدمر أهدافها الأوكرانية دون أن تتلقى ضربة واحدة
"غياتسنت" الروسية تدمر أهدافها الأوكرانية دون أن تتلقى ضربة واحدة
نفذت المدفعية الروسية الذاتية الحركة من طراز"غياتسنت" مهمات على مختلف الجبهات في العملية العسكرية الخاصة، وحققت نجاحات كبيرة في مواجهات القوات الأوكرانية. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T15:21+0000
2023-05-03T15:21+0000
2023-05-03T15:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
روسيا
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ويحتوي مدفع "غياتسنت" الذاتي الحركي على قذائف صاروخية شديدة الانفجار. يتمتع المدفع بقدرة كبيرة على المناورة، توفر له حماية كبيرة لأن يطلق على الأهداف ويغير مواقعه بشكل مستمر.وبحسب مجلة "زفيزدا "، لم تتعرض هذه المدرعة لأي خسائر على الإطلاق منذ بداية العملية الخاصة، سواء في المعدات أو أفراد الطاقم.وحصل قائد المدرعة الذي يحمل علامة النداء "آمور" على وسام الشجاعة، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال القائد الذي يحمل علامة "آمور": "هناك تعبير جيد يعرفه الجميع، عرق المدفعيين ينقذ دماء المشاة. لذلك، نحن نؤدي مهمتنا على أكمل وجه وندعم المشاة".وأضاف، في اتجاه أوغليدار، تستمر معارك المدفعية. لكن خسائر العدو أكثر من ذلك بكثير. خلال الـ 24 الساعة الماضية، حيّدت وحداتنا أكثر من 40 مسلحًا أوكرانيًا.
https://sputnikarabic.ae/20230503/مقاتلة-روسية-تسقط-طائرة-أوكرانية-فيديو--1076612412.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, روسيا
"غياتسنت" الروسية تدمر أهدافها الأوكرانية دون أن تتلقى ضربة واحدة
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نفذت المدفعية الروسية الذاتية الحركة من طراز"غياتسنت" مهمات على مختلف الجبهات في العملية العسكرية الخاصة، وحققت نجاحات كبيرة في مواجهات القوات الأوكرانية.
ويحتوي مدفع "غياتسنت" الذاتي الحركي على قذائف صاروخية شديدة الانفجار. يتمتع المدفع بقدرة كبيرة على المناورة، توفر له حماية كبيرة لأن يطلق على الأهداف ويغير مواقعه بشكل مستمر.
وبحسب مجلة "زفيزدا
"، لم تتعرض هذه المدرعة لأي خسائر على الإطلاق منذ بداية العملية الخاصة، سواء في المعدات أو أفراد الطاقم.
وحصل قائد المدرعة الذي يحمل علامة النداء "آمور" على وسام الشجاعة، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال القائد الذي يحمل علامة "آمور": "هناك تعبير جيد يعرفه الجميع، عرق المدفعيين ينقذ دماء المشاة. لذلك، نحن نؤدي مهمتنا على أكمل وجه وندعم المشاة".
وأضاف، في اتجاه أوغليدار، تستمر معارك المدفعية. لكن خسائر العدو أكثر من ذلك بكثير. خلال الـ 24 الساعة الماضية، حيّدت وحداتنا أكثر من 40 مسلحًا أوكرانيًا.