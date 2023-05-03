تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
05:15 GMT 03.05.2023
الجيش السوداني: الوضع مستقر في جميع أنحاء البلاد، عدا اشتباكات متقطعة في أجزاء من العاصمة
05:12 GMT 03.05.2023
الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بنهب بعض البنوك والمحلات التجارية في أم درمان
05:10 GMT 03.05.2023
الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بنهب وسرقة مقر البعثة الدبلوماسية الهندية
02:24 GMT 03.05.2023
الجيش السوداني: التفاوض سيكون على إيقاف التمرد، ولن نمنح "الدعم السريع" طوق نجاة
01:19 GMT 03.05.2023
الخارجية الأمريكية: الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيره المصري سامح شكري تمديد وتوسيع وقف إطلاق النار في السودان
01:18 GMT 03.05.2023
الجيش السوداني: الموقف العملياتي مستقر في جميع أنحاء البلاد
20:04 GMT 02.05.2023
الجامعة العربية: قد نصل لوقف إطلاق نار في السودان خلال أسبوع أو أسبوعين
19:25 GMT 02.05.2023
18:28 GMT 02.05.2023
الصحة السودانية: ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 550 حالة وفاة و4926 إصابة
17:45 GMT 02.05.2023
البيت الأبيض: يجب السماح للمنظمات الإنسانية بمساعدة السودانيين
17:45 GMT 02.05.2023
البيت الأبيض: على طرفي الصراع في السودان توفير ممرات آمنة للمدنيين
17:44 GMT 02.05.2023
البيت الأبيض: الولايات المتحدة قلقة للغاية من الوضع الإنساني في السودان
17:00 GMT 02.05.2023
16:25 GMT 02.05.2023
16:10 GMT 02.05.2023
الجيش السوداني لسبوتنيك: التنسيق بين السودان ودول الجوار بشأن تأمين الحدود قائم بالفعل
16:09 GMT 02.05.2023
الجيش السوداني لسبوتنيك: أطراف إقليمية تقدم الدعم إلى قوات الدعم السريع
16:08 GMT 02.05.2023
الجيش السوداني لسبوتنيك: المناقشات من وجهة نظرنا تتمحور حول النواحي الإنسانية والهدنة فقط لكن لا يوجد تفاوض
16:07 GMT 02.05.2023
الجيش السوداني لسبوتنيك: الوساطة الأمريكية السعودية حددت مدينة جدة لكن لم يتم ترتيب الأمر بعد
15:57 GMT 02.05.2023
15:50 GMT 02.05.2023
نائب الرئيس الإماراتي يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للنازحين السودانيين