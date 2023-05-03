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https://sputnikarabic.ae/20230503/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

05:08 GMT 03.05.2023
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
© Ruptly
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الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بنهب بعض البنوك والمحلات التجارية في أم درمان
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الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بنهب وسرقة مقر البعثة الدبلوماسية الهندية
02:24 GMT 03.05.2023
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01:19 GMT 03.05.2023
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الجامعة العربية: قد نصل لوقف إطلاق نار في السودان خلال أسبوع أو أسبوعين
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البيت الأبيض: الولايات المتحدة قلقة للغاية من الوضع الإنساني في السودان
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السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
الجيش السوداني لـ"سبوتنيك": المشاورات المحتملة مع الدعم السريع قد تنعقد في جدة
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16:25 GMT 02.05.2023
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أمس, 16:00 GMT
16:10 GMT 02.05.2023
الجيش السوداني لسبوتنيك: التنسيق بين السودان ودول الجوار بشأن تأمين الحدود قائم بالفعل
16:09 GMT 02.05.2023
الجيش السوداني لسبوتنيك: أطراف إقليمية تقدم الدعم إلى قوات الدعم السريع
16:08 GMT 02.05.2023
الجيش السوداني لسبوتنيك: المناقشات من وجهة نظرنا تتمحور حول النواحي الإنسانية والهدنة فقط لكن لا يوجد تفاوض
16:07 GMT 02.05.2023
الجيش السوداني لسبوتنيك: الوساطة الأمريكية السعودية حددت مدينة جدة لكن لم يتم ترتيب الأمر بعد
15:57 GMT 02.05.2023
وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت لوقف الإقتتال في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت لوقف الاقتتال في السودان
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