https://sputnikarabic.ae/20230503/مباحثات-عسكرية-ليبية-أمريكية-بشأن-تطوير-العلاقات-الثنائية--1076598451.html
مباحثات عسكرية ليبية أمريكية بشأن تطوير العلاقات الثنائية
مباحثات عسكرية ليبية أمريكية بشأن تطوير العلاقات الثنائية
بحثت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم أمس الثلاثاء، مع الولايات المتحدة الأمريكية تطوير العلاقات العسكرية الثنائية. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T09:01+0000
2023-05-03T09:01+0000
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التقى رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق محمد الحداد، أمس الثلاثاء، وفدًا من وزارة الدفاع الأمريكية في مقر رئاسة الأركان العامة في العاصمة طرابلس.وقالت رئاسة الأركان العامة إن "رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التقى اليوم مع وفد من وزارة الدفاع الأمريكية، "يمثله ملحق الدفاع الأمريكي لدى ليبيا العقيد البحار مارك إمبلوم". رحب الحداد بالضيوف، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين البلدين".بحسب وكالة الأنباء الليبية، أشارت رئاسة الأركان العامة، إلى أن "اللقاء تناول العلاقات بين الجيش الليبي والجيش الأمريكي وإمكانية تطويرها، مشيرة إلى أن الحداد أثنى من جانبه على الدور الذي تقوم به قوات "أفريكوم".ويأتي اللقاء بالتزامن مع ضغوطات تمارسها واشنطن لدعم تشكيل قوة عسكرية ليبية مشتركة بين الجيش الليبي غربي البلاد، وقوات الشرق التي يقودها حفتر.
https://sputnikarabic.ae/20230503/البرلمان-العربي-يدين-اقتحام-الملحقية-الثقافية-السعودية-في-السودان-1076595827.html
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أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مباحثات عسكرية ليبية أمريكية بشأن تطوير العلاقات الثنائية
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بحثت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم أمس الثلاثاء، مع الولايات المتحدة الأمريكية تطوير العلاقات العسكرية الثنائية.
التقى رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق محمد الحداد، أمس الثلاثاء، وفدًا من وزارة الدفاع الأمريكية في مقر رئاسة الأركان العامة في العاصمة طرابلس.
وقالت رئاسة الأركان العامة إن "رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التقى اليوم مع وفد من وزارة الدفاع الأمريكية، "يمثله ملحق الدفاع الأمريكي لدى ليبيا العقيد البحار مارك إمبلوم". رحب الحداد بالضيوف، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين البلدين".
بحسب وكالة الأنباء الليبية
، أشارت رئاسة الأركان العامة، إلى أن "اللقاء تناول العلاقات بين الجيش الليبي والجيش الأمريكي وإمكانية تطويرها، مشيرة إلى أن الحداد أثنى من جانبه على الدور الذي تقوم به قوات "أفريكوم".
ويأتي اللقاء بالتزامن مع ضغوطات تمارسها واشنطن لدعم تشكيل قوة عسكرية ليبية مشتركة بين الجيش الليبي غربي البلاد، وقوات الشرق التي يقودها حفتر.