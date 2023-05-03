عربي
https://sputnikarabic.ae/20230503/مباحثات-عسكرية-ليبية-أمريكية-بشأن-تطوير-العلاقات-الثنائية--1076598451.html
مباحثات عسكرية ليبية أمريكية بشأن تطوير العلاقات الثنائية
مباحثات عسكرية ليبية أمريكية بشأن تطوير العلاقات الثنائية
بحثت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم أمس الثلاثاء، مع الولايات المتحدة الأمريكية تطوير العلاقات العسكرية الثنائية. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T09:01+0000
2023-05-03T09:01+0000
أخبار ليبيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065033709_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_e3de91cff883a0b76375226e64d29412.jpg
التقى رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق محمد الحداد، أمس الثلاثاء، وفدًا من وزارة الدفاع الأمريكية في مقر رئاسة الأركان العامة في العاصمة طرابلس.وقالت رئاسة الأركان العامة إن "رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التقى اليوم مع وفد من وزارة الدفاع الأمريكية، "يمثله ملحق الدفاع الأمريكي لدى ليبيا العقيد البحار مارك إمبلوم". رحب الحداد بالضيوف، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين البلدين".بحسب وكالة الأنباء الليبية، أشارت رئاسة الأركان العامة، إلى أن "اللقاء تناول العلاقات بين الجيش الليبي والجيش الأمريكي وإمكانية تطويرها، مشيرة إلى أن الحداد أثنى من جانبه على الدور الذي تقوم به قوات "أفريكوم".ويأتي اللقاء بالتزامن مع ضغوطات تمارسها واشنطن لدعم تشكيل قوة عسكرية ليبية مشتركة بين الجيش الليبي غربي البلاد، وقوات الشرق التي يقودها حفتر.
https://sputnikarabic.ae/20230503/البرلمان-العربي-يدين-اقتحام-الملحقية-الثقافية-السعودية-في-السودان-1076595827.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065033709_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_23ba5bbc7b0c628936b56a644d8bd7af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مباحثات عسكرية ليبية أمريكية بشأن تطوير العلاقات الثنائية

09:01 GMT 03.05.2023
© Photo / الجيش الليبيحفتر يلتقي قادة الجيش الليبي
حفتر يلتقي قادة الجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Photo / الجيش الليبي
تابعنا عبرTelegram
بحثت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم أمس الثلاثاء، مع الولايات المتحدة الأمريكية تطوير العلاقات العسكرية الثنائية.
التقى رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق محمد الحداد، أمس الثلاثاء، وفدًا من وزارة الدفاع الأمريكية في مقر رئاسة الأركان العامة في العاصمة طرابلس.
وقالت رئاسة الأركان العامة إن "رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التقى اليوم مع وفد من وزارة الدفاع الأمريكية، "يمثله ملحق الدفاع الأمريكي لدى ليبيا العقيد البحار مارك إمبلوم". رحب الحداد بالضيوف، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين البلدين".
بحسب وكالة الأنباء الليبية، أشارت رئاسة الأركان العامة، إلى أن "اللقاء تناول العلاقات بين الجيش الليبي والجيش الأمريكي وإمكانية تطويرها، مشيرة إلى أن الحداد أثنى من جانبه على الدور الذي تقوم به قوات "أفريكوم".
البرلمان العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
البرلمان العربي يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في السودان
08:04 GMT
ويأتي اللقاء بالتزامن مع ضغوطات تمارسها واشنطن لدعم تشكيل قوة عسكرية ليبية مشتركة بين الجيش الليبي غربي البلاد، وقوات الشرق التي يقودها حفتر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:01 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала