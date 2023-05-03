https://sputnikarabic.ae/20230503/مجلة-رونالدو-الرياضي-الأعلى-أجرا-في-2023-متفوقا-على-ميسي-ومبابي-1076595222.html

مجلة: رونالدو الرياضي الأعلى أجرا في 2023 متفوقا على ميسي ومبابي

مجلة: رونالدو الرياضي الأعلى أجرا في 2023 متفوقا على ميسي ومبابي

بات اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الرياضي الأعلى أجرا في العالم في عام 2023، بدخل بلغ 136 مليون دولار. 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T07:50+0000

2023-05-03T07:50+0000

2023-05-03T07:50+0000

مجتمع

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

ليونيل ميسي

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وحسب تصنيف لمجلة "فوربس" السنوي، يُعد كريستيانو رونالدو الرياضي الأعلى أجرا في العالم في عام 2023، بدخل بلغ 136 مليون دولار، متقدما على الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي.وعاد المهاجم البرتغالي، البالغ 38 عاما، إلى المركز الأول الذي كان احتله في عامي 2016 و2017، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى السعودية في يناير/ كانون الثاني الماضي، لأن عقديه مجتمعين يكسبانه هذا الموسم 46 مليون دولار، يضاف إليها 90 مليونا من شراكات تجارية مختلفة على مدى الأشهر الـ12 الماضية.وبفضل عقده حتى العام 2025 مع النصر، سيحصل رونالدو على راتب سنوي قدره 75 مليون دولار، حسب تقديرات وسائل إعلام متخصصة، والتي تتوقع أيضا "فرصا تسويقية إضافية" في هذا البلد الذي بات هو أيضا سفيره الرياضي غير الرسمي.وكان تقرير إسباني كشف عن أن "اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، يريد مغادرة النصر السعودي في الصيف المقبل، والعودة إلى أحد الأندية التي لعب لها في السابق".وأفادت صحيفة "elnacional" الإسبانية، بأن "كريستيانو لم يتأقلم مع الحياة في السعودية، ويريد العودة إلى مدريد، المدينة التي وجد فيها الراحة وعاش أجمل لحظات حياته الشخصية والرياضية، حيث حقق كثيرا من الألقاب والتقى فيها صديقته جورجينا رودريغيز".وأشارت الصحيفة الكتالونية أن "رونالدو بذل جهودا غير عادية من أجل العودة إلى ريال مدريد في السابق، لكنه صدم برفض قاطع من الرئيس فلورنتينو بيريز، والمدرب كارلو أنشيلوتي، ليضطر البرتغالي إلى البقاء في مانشستر يونايتد، قبل رحيله إلى النصر".ويرتبط أفضل لاعب في العالم خمس مرات، مع النصر بعقد يمتد حتى صيف عام 2025، براتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو، وفق تقارير أوروبية عادية.ومنذ وصوله إلى الرياض، لعب كريستيانو مع النصر السعودي 15 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 12 هدفًا، وقدم تمريرتين حاسمتين.

https://sputnikarabic.ae/20230502/صحيفة-رونالدو-يريد-الرحيل-عن-النصر-السعودي-1076544505.html

https://sputnikarabic.ae/20230310/تصرف-مضحك-من-رونالدو-ردا-على-هتاف-جماهير-الاتحاد-السعودي-لميسي-فيديو-1074585141.html

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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, ليونيل ميسي, رياضة, منوعات, الأخبار