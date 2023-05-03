https://sputnikarabic.ae/20230503/مجلس-الدوما-الروسي-يطالب-بتدمير-نظام-كييف--1076632614.html
مجلس الدوما الروسي يطالب بتدمير نظام كييف
مجلس الدوما الروسي يطالب بتدمير نظام كييف
أعلن رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع نظام زيلينسكي، وأن السلطات الأوكرانية اليوم "لا... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T16:32+0000
2023-05-03T16:32+0000
2023-05-03T16:32+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب فولودين في قناته على "تلغرام": "العمل الإرهابي ضد الرئيس هو هجوم على روسيا. يجب الاعتراف بنظام كييف النازي كمنظمة إرهابية".وأضاف فولودين على خلفية ما حدث: "لا يمكن أن تجري موسكو أي مفاوضات مع كييف".ووضع فولودين السلطات الأوكرانية على قدم المساواة مع "القاعدة" و"جبهة النصرة" و"داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا).وبحسب السياسي، تلجأ كييف إلى "الابتزاز النووي وقتل الشخصيات السياسية والعامة والتخريب".وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/برلماني-روسي-يطالب-بالتعامل-مع-أوكرانيا-كداعش-1076631532.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مجلس الدوما الروسي يطالب بتدمير نظام كييف
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أعلن رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع نظام زيلينسكي، وأن السلطات الأوكرانية اليوم "لا تقل خطورة" عن المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط المحظورة في روسيا.
وكتب فولودين في قناته على "تلغرام": "العمل الإرهابي ضد الرئيس هو هجوم على روسيا. يجب الاعتراف بنظام كييف النازي كمنظمة إرهابية".
وأضاف فولودين على خلفية ما حدث: "لا يمكن أن تجري موسكو أي مفاوضات مع كييف".
وتابع فولودين أنه سيطلب استخدام أسلحة "قادرة على وقف وتدمير نظام كييف".
ووضع فولودين السلطات الأوكرانية على قدم المساواة مع "القاعدة" و"جبهة النصرة" و"داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا).
وبحسب السياسي، تلجأ كييف إلى "الابتزاز النووي وقتل الشخصيات السياسية والعامة والتخريب".
ووفقًا لفولودين، يتعين على السياسيين الغربيين "أن يدركوا أنهم لم يصبحوا رعاة فحسب، بل أصبحوا أيضًا شركاء في الأنشطة الإرهابية".
وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية
إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.