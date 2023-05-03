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https://sputnikarabic.ae/20230503/مسيرة-روسية-صغيرة-تنسف-آليات-وأفراد-العدو-فيديو-1076618925.html
مسيرة روسية صغيرة تنسف آليات وأفراد العدو... فيديو
مسيرة روسية صغيرة تنسف آليات وأفراد العدو... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عمل القوات الروسية الخاصة في المنطقة العسكرية المركزية لمنطقة العملية العسكرية الخاصة. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T12:07+0000
2023-05-03T12:07+0000
روسيا
رصد عسكري
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وتُظهر اللقطات التي نشرتها مجلة "زفيزدا"، جنودا يتحكمون بطائرة دون طيار في السماء باستخدام ذخائر يدوية.ويُظهر التسجيل عملية صيد قتالية حقيقية لمقاتلي القوات الخاصة الروسية التابعة لمجموعة "المركز"، حيث قضوا باستخدام المسيرة من نوع "إف بي في" على نحو 12 مسلحًا وبثوا الذعر في صفوف الناجين.وتتميز الطائرة دون طيار "إف بي في" بقدرتها على التقاط شحنة من القنابل اليدوية المضادة للدروع والأفراد.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مسيرة روسية صغيرة تنسف آليات وأفراد العدو... فيديو

12:07 GMT 03.05.2023
© Sputnik . Иван Родионов / الانتقال إلى بنك الصورآليات عسكرية أوكرانية محترقة قرب مدينة خيرسون
آليات عسكرية أوكرانية محترقة قرب مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . Иван Родионов
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عمل القوات الروسية الخاصة في المنطقة العسكرية المركزية لمنطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتُظهر اللقطات التي نشرتها مجلة "زفيزدا"، جنودا يتحكمون بطائرة دون طيار في السماء باستخدام ذخائر يدوية.

ورصد العنصر المشغل للمسيرة مواقع العدو في الغابة، ويسقط مباشرة على مجموعة من القوميين الأوكرانيين، حيث سقطت القنبلة الثانية مباشرة على الهدف.

ويُظهر التسجيل عملية صيد قتالية حقيقية لمقاتلي القوات الخاصة الروسية التابعة لمجموعة "المركز"، حيث قضوا باستخدام المسيرة من نوع "إف بي في" على نحو 12 مسلحًا وبثوا الذعر في صفوف الناجين.
وصقل المحاربون مهاراتهم في مناطق التدريب الواقعة في الخطوط الخلفية للمنطقة العسكرية الشمالية.
وتتميز الطائرة دون طيار "إف بي في" بقدرتها على التقاط شحنة من القنابل اليدوية المضادة للدروع والأفراد.
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