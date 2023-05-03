https://sputnikarabic.ae/20230503/مشاهد-متداولة-للحظة-سقوط-مسيرة-في-الكرملين-فيديو-1076623382.html
مشاهد متناقلة للحظة سقوط مسيرة في الكرملين... فيديو
مشاهد متناقلة للحظة سقوط مسيرة في الكرملين... فيديو
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، زعمت أنها للحظات إسقاط طائرة مسيّرة فوق الكرملين. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T12:59+0000
2023-05-03T12:59+0000
2023-05-03T13:08+0000
الكرملين
أخبار أوكرانيا
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ويظهر المقطع اقتراب المسيرة من مبنى الكرملين وإسقاطها بالقرب من سارية العلم المثبتة فوق قصر الكرملين من دون مشاهد لوقوع أضرار.وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.وأضاف بيان الكرملين أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد محاولة كييف لضرب الكرملين، حيثما ومتى تراه مناسبا.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكرملين, أخبار أوكرانيا
مشاهد متناقلة للحظة سقوط مسيرة في الكرملين... فيديو
12:59 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 13:08 GMT 03.05.2023) تابعنا عبر
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، زعمت أنها للحظات إسقاط طائرة مسيّرة فوق الكرملين.
ويظهر المقطع اقتراب المسيرة من مبنى الكرملين وإسقاطها بالقرب من سارية العلم المثبتة فوق قصر الكرملين من دون مشاهد لوقوع أضرار.
وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
وأضاف بيان الكرملين أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد محاولة كييف لضرب الكرملين، حيثما ومتى تراه مناسبا.