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https://sputnikarabic.ae/20230503/مشاهد-متداولة-للحظة-سقوط-مسيرة-في-الكرملين-فيديو-1076623382.html
مشاهد متناقلة للحظة سقوط مسيرة في الكرملين... فيديو
مشاهد متناقلة للحظة سقوط مسيرة في الكرملين... فيديو
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، زعمت أنها للحظات إسقاط طائرة مسيّرة فوق الكرملين. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T12:59+0000
2023-05-03T13:08+0000
الكرملين
أخبار أوكرانيا
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ويظهر المقطع اقتراب المسيرة من مبنى الكرملين وإسقاطها بالقرب من سارية العلم المثبتة فوق قصر الكرملين من دون مشاهد لوقوع أضرار.وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.وأضاف بيان الكرملين أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد محاولة كييف لضرب الكرملين، حيثما ومتى تراه مناسبا.
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الكرملين, أخبار أوكرانيا
الكرملين, أخبار أوكرانيا

مشاهد متناقلة للحظة سقوط مسيرة في الكرملين... فيديو

12:59 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 13:08 GMT 03.05.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، زعمت أنها للحظات إسقاط طائرة مسيّرة فوق الكرملين.
ويظهر المقطع اقتراب المسيرة من مبنى الكرملين وإسقاطها بالقرب من سارية العلم المثبتة فوق قصر الكرملين من دون مشاهد لوقوع أضرار.
وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
وأضاف بيان الكرملين أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد محاولة كييف لضرب الكرملين، حيثما ومتى تراه مناسبا.
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