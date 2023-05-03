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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/مقاتلات-روسية-تدمر-تجمع-احتياطيات-اللواء-110-الأوكراني-المنفصل-1076599449.html
مقاتلات روسية تدمر تجمع احتياطيات "اللواء 110" الأوكراني المنفصل
مقاتلات روسية تدمر تجمع احتياطيات "اللواء 110" الأوكراني المنفصل
صرّح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوبية" الروسية، فاديم أستافيف، أن طيران مجموعة قوات "الجنوبية" التابعة للقوات الروسية، دمر احتياطيات اللواء الآلي... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T09:05+0000
2023-05-03T09:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية: "دمر طيران مجموعة القوات "الجنوبية" تركيز احتياطيات اللواء الآلي المنفصل 110 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا".تقع أفدييفكا تحت سيطرة القوات الأوكرانية، وهناك مواقع تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لقصف دونيتسك.في نهاية مارس/ آذار الماضي، قال قائد السرية السابق لإحدى الوحدات الأوكرانية، يفهين ديكي، إن القوات الروسية كانت تستخدم الخبرة الناجحة المكتسبة قرب أرتيوموفسك في أفدييفكا، حيث أحاطت بالمدينة وقطعت عنها الإمدادات.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230503/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076595622.html
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روسيا
روسيا

مقاتلات روسية تدمر تجمع احتياطيات "اللواء 110" الأوكراني المنفصل

09:05 GMT 03.05.2023
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات "سو-24" و"ميغ-31" خلال المناورات الجوية في منطقة مورمانسك الروسية، روسيا 16 يناير 2020
مقاتلات سو-24 وميغ-31 خلال المناورات الجوية في منطقة مورمانسك الروسية، روسيا 16 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . Pavel Lvov
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صرّح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوبية" الروسية، فاديم أستافيف، أن طيران مجموعة قوات "الجنوبية" التابعة للقوات الروسية، دمر احتياطيات اللواء الآلي المنفصل "110" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "دمر طيران مجموعة القوات "الجنوبية" تركيز احتياطيات اللواء الآلي المنفصل 110 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا".

وأضافت الوزارة: "أصابت مدفعية المجموعة خلال القتال المضاد للبطارية في اتجاه مارينكا قرب ماكسيميليانوفكا طاقم مدفعية العدو ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 120 ملم".

تقع أفدييفكا تحت سيطرة القوات الأوكرانية، وهناك مواقع تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لقصف دونيتسك.
القوات المسلحة الروسية في محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
09:01 GMT
في نهاية مارس/ آذار الماضي، قال قائد السرية السابق لإحدى الوحدات الأوكرانية، يفهين ديكي، إن القوات الروسية كانت تستخدم الخبرة الناجحة المكتسبة قرب أرتيوموفسك في أفدييفكا، حيث أحاطت بالمدينة وقطعت عنها الإمدادات.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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