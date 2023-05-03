https://sputnikarabic.ae/20230503/مقاتلات-روسية-تدمر-تجمع-احتياطيات-اللواء-110-الأوكراني-المنفصل-1076599449.html
مقاتلات روسية تدمر تجمع احتياطيات "اللواء 110" الأوكراني المنفصل
مقاتلات روسية تدمر تجمع احتياطيات "اللواء 110" الأوكراني المنفصل
صرّح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوبية" الروسية، فاديم أستافيف، أن طيران مجموعة قوات "الجنوبية" التابعة للقوات الروسية، دمر احتياطيات اللواء الآلي... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T09:05+0000
2023-05-03T09:05+0000
2023-05-03T09:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية: "دمر طيران مجموعة القوات "الجنوبية" تركيز احتياطيات اللواء الآلي المنفصل 110 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا".تقع أفدييفكا تحت سيطرة القوات الأوكرانية، وهناك مواقع تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لقصف دونيتسك.في نهاية مارس/ آذار الماضي، قال قائد السرية السابق لإحدى الوحدات الأوكرانية، يفهين ديكي، إن القوات الروسية كانت تستخدم الخبرة الناجحة المكتسبة قرب أرتيوموفسك في أفدييفكا، حيث أحاطت بالمدينة وقطعت عنها الإمدادات.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230503/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076595622.html
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روسيا
مقاتلات روسية تدمر تجمع احتياطيات "اللواء 110" الأوكراني المنفصل
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صرّح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوبية" الروسية، فاديم أستافيف، أن طيران مجموعة قوات "الجنوبية" التابعة للقوات الروسية، دمر احتياطيات اللواء الآلي المنفصل "110" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "دمر طيران مجموعة القوات "الجنوبية" تركيز احتياطيات اللواء الآلي المنفصل 110 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا".
وأضافت الوزارة: "أصابت مدفعية المجموعة خلال القتال المضاد للبطارية في اتجاه مارينكا قرب ماكسيميليانوفكا طاقم مدفعية العدو ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 120 ملم".
تقع أفدييفكا تحت سيطرة القوات الأوكرانية، وهناك مواقع تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لقصف دونيتسك.
في نهاية مارس/ آذار الماضي، قال قائد السرية السابق لإحدى الوحدات الأوكرانية، يفهين ديكي، إن القوات الروسية كانت تستخدم الخبرة الناجحة المكتسبة قرب أرتيوموفسك في أفدييفكا، حيث أحاطت بالمدينة وقطعت عنها الإمدادات.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.