https://sputnikarabic.ae/20230503/مقتل-فلسطيني-متأثرا-بجروحه-وإصابة-5-نتيجة-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-1076593330.html

مقتل فلسطيني وإصابة 5 نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

مقتل فلسطيني وإصابة 5 نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن "مقتل شاب فلسطيني متأثرا بجروحه، وإصابة خمسة آخرين، نتيجة القصف الإسرائيلي فجر اليوم على قطاع غزة". 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T07:26+0000

2023-05-03T07:26+0000

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن "حصيلة التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة منذ مساء أمس، أسفر عن استشهاد هاشل مبارك سلمان مبارك (58 عاما) شمال مدينة غزة، وإصابة 5 آخرين".وتوصلت إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية في غزة، بوساطة مصر وقطر والأمم المتحدة، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.وقالت المصادر: "اتفقت إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية في غزة على وقف إطلاق النار في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء"، مشيرة إلى أن الاتفاق تم التوصل إليه "بجهود من الشخصيات الرسمية في مصر وقطر والأمم المتحدة".وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صافرات الإنذار من جديد في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود الشمالية لقطاع غزة.ويوم أمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى اعتراض 4 منها. يأتي ذلك إثر وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في سجن إسرائيلي بعد إضراب متواصل عن الطعام لنحو 3 شهور.واعتقل خضر عدنان، وهو من سكان جنين شمالي الضفة، في 5 فبراير/ شباط الماضي، من قبل القوات الإسرائيلية للمرة الثالثة عشر في حياته، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية ودعم الإرهاب والتحريض، ومنذ ذلك الحين أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.

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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي