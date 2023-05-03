https://sputnikarabic.ae/20230503/منظمة-التعاون-الإسلامي-تدعو-لحماية-المقار-الدبلوماسية-في-السودان-1076613505.html
منظمة التعاون الإسلامي تدعو لحماية المقار الدبلوماسية في السودان
منظمة التعاون الإسلامي تدعو لحماية المقار الدبلوماسية في السودان
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، "اقتحام مبنى الملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية في العاصمة السودانية الخرطوم من قبل... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T11:15+0000
2023-05-03T11:15+0000
2023-05-03T11:15+0000
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كما أدانت الأمانة العامة "مقتل مساعد الملحق الإداري في السفارة المصرية في الخرطوم"، مشددة على "ضرورة إنهاء العنف واحترام حرمة المباني الدبلوماسية وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين".وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان تعرض إلى عمليات تخريب ونهب من قبل مجموعة مسلحة.وقالت الوزارة في بيان، أنه تم تخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.واستنكرت الوزارة بأشد العبارات، اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، داعية إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.كما جددت الوزارة دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.ويتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الاشتباكات بينهما في 15 أبريل/ نيسان الماضي، الاتهامات بالهجوم على المقار الدبلوماسية في البلاد.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد وافقا على هدنة لأغراض إنسانية مساء يوم الأحد الماضي، لمدة 72 ساعة، لكن حسب متابعات مراسل وكالة "سبوتنيك"، استمرت الاشتباكات بين طرفي النزاع بالأسلحة المتوسطة والثقيلة طيلة أيام الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20230503/البرلمان-العربي-يدين-اقتحام-الملحقية-الثقافية-السعودية-في-السودان-1076595827.html
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار مصر الآن, مصر, منظمة التعاون الإسلامي, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار مصر الآن, مصر, منظمة التعاون الإسلامي, العالم العربي
منظمة التعاون الإسلامي تدعو لحماية المقار الدبلوماسية في السودان
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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، "اقتحام مبنى الملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية في العاصمة السودانية الخرطوم من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب وسرقة ممتلكات الملحقية".
كما أدانت الأمانة العامة "مقتل مساعد الملحق الإداري في السفارة المصرية في الخرطوم"، مشددة على "ضرورة إنهاء العنف واحترام حرمة المباني الدبلوماسية وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين".
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان تعرض إلى عمليات تخريب ونهب
من قبل مجموعة مسلحة.
وقالت الوزارة في بيان، أنه تم تخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.
واستنكرت الوزارة بأشد العبارات، اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم
، داعية إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.
كما جددت الوزارة دعوة المملكة
إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.
ويتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الاشتباكات بينهما في 15 أبريل/ نيسان الماضي، الاتهامات بالهجوم على المقار الدبلوماسية في البلاد.
وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد وافقا على هدنة لأغراض إنسانية مساء يوم الأحد الماضي، لمدة 72 ساعة، لكن حسب متابعات مراسل وكالة "سبوتنيك
"، استمرت الاشتباكات بين طرفي النزاع بالأسلحة المتوسطة والثقيلة طيلة أيام الهدنة.