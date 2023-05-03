https://sputnikarabic.ae/20230503/ميرونوف-الهجوم-على-الكرملين-سبب-مباشر-للحرب-وتصفية-القيادة-الأوكرانية-1076626627.html
ميرونوف: الهجوم على الكرملين مبرر لـ"الحرب الحقيقية" وتصفية القيادة الأوكرانية
ميرونوف: الهجوم على الكرملين مبرر لـ"الحرب الحقيقية" وتصفية القيادة الأوكرانية
قال النائب في مجلس الدوما الروسي وزعيم حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف، اليوم الأربعاء، إن الهجوم على الكرملين يشكّل سببا لـ"الحرب الحقيقية" وتصفية القيادة... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T14:09+0000
2023-05-03T14:09+0000
2023-05-03T14:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين
روسيا
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وأشار ميرونوف زعيم "روسيا العادلة من أجل الحقيقة"، أن "محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي مبرر لـ "حرب حقيقية" وتصفية قيادة أوكرانيا.وكتب ميرنوف، على قتانه في "تلغرام": "هذا سبب حقيقي للحرب والقضاء على النخبة الإرهابية في أوكرانيا. لدينا شيء لنضرب مخابئهم".وأشار ميرنوف إلى أنه بالنسبة لزيلينسكي، يمكن أن تكون هناك عدة خيارات، بما في ذلك المحاكمة أمام محكمة دولية لجرائم الحرب.وكان قد أعلن الكرملين عن إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة. أكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/إسقاط-طائرتين-مسيرتين-أرسلتهما-سلطات-كييف-إلى-الكرملين-1076619049.html
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الكرملين, روسيا
ميرونوف: الهجوم على الكرملين مبرر لـ"الحرب الحقيقية" وتصفية القيادة الأوكرانية
14:09 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 14:21 GMT 03.05.2023) تابعنا عبر
قال النائب في مجلس الدوما الروسي وزعيم حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف، اليوم الأربعاء، إن الهجوم على الكرملين يشكّل سببا لـ"الحرب الحقيقية" وتصفية القيادة الأوكرانية.
وأشار ميرونوف زعيم "روسيا العادلة من أجل الحقيقة"، أن "محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي مبرر لـ "حرب حقيقية" وتصفية قيادة أوكرانيا.
وكتب ميرنوف، على قتانه في "تلغرام": "هذا سبب حقيقي للحرب والقضاء على النخبة الإرهابية في أوكرانيا. لدينا شيء لنضرب مخابئهم".
وأشار ميرنوف إلى أنه بالنسبة لزيلينسكي، يمكن أن تكون هناك عدة خيارات، بما في ذلك المحاكمة أمام محكمة دولية لجرائم الحرب.
وقال ميرونوف: "بالنسبة إلى زيلينسكي ومجلسه، يمكن أن يكون هناك ثلاثة خيارات: تكرار مصير هتلر، أو تكرار مصير الإرهابي دوداييف، أو مواجهة المحكمة الدولية لجرائم الحرب والجرائم الأخرى".
وكان قد أعلن الكرملين عن إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة. أكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.