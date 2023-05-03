عربي
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/ميرونوف-الهجوم-على-الكرملين-سبب-مباشر-للحرب-وتصفية-القيادة-الأوكرانية-1076626627.html
ميرونوف: الهجوم على الكرملين مبرر لـ"الحرب الحقيقية" وتصفية القيادة الأوكرانية
ميرونوف: الهجوم على الكرملين مبرر لـ"الحرب الحقيقية" وتصفية القيادة الأوكرانية
قال النائب في مجلس الدوما الروسي وزعيم حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف، اليوم الأربعاء، إن الهجوم على الكرملين يشكّل سببا لـ"الحرب الحقيقية" وتصفية القيادة... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T14:09+0000
2023-05-03T14:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102075/16/1020751618_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_d5d63aed16b72318b21217f693bc2e25.jpg
وأشار ميرونوف زعيم "روسيا العادلة من أجل الحقيقة"، أن "محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي مبرر لـ "حرب حقيقية" وتصفية قيادة أوكرانيا.وكتب ميرنوف، على قتانه في "تلغرام": "هذا سبب حقيقي للحرب والقضاء على النخبة الإرهابية في أوكرانيا. لدينا شيء لنضرب مخابئهم".وأشار ميرنوف إلى أنه بالنسبة لزيلينسكي، يمكن أن تكون هناك عدة خيارات، بما في ذلك المحاكمة أمام محكمة دولية لجرائم الحرب.وكان قد أعلن الكرملين عن إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة. أكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/إسقاط-طائرتين-مسيرتين-أرسلتهما-سلطات-كييف-إلى-الكرملين-1076619049.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102075/16/1020751618_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_8ff41e6fa2f4e4c6949bec89c271be4a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكرملين, روسيا
الكرملين, روسيا

ميرونوف: الهجوم على الكرملين مبرر لـ"الحرب الحقيقية" وتصفية القيادة الأوكرانية

14:09 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 14:21 GMT 03.05.2023)
© RIA Novosti . Evgeni Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورسيرغي ميرونوف
سيرغي ميرونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© RIA Novosti . Evgeni Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال النائب في مجلس الدوما الروسي وزعيم حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف، اليوم الأربعاء، إن الهجوم على الكرملين يشكّل سببا لـ"الحرب الحقيقية" وتصفية القيادة الأوكرانية.
وأشار ميرونوف زعيم "روسيا العادلة من أجل الحقيقة"، أن "محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي مبرر لـ "حرب حقيقية" وتصفية قيادة أوكرانيا.
وكتب ميرنوف، على قتانه في "تلغرام": "هذا سبب حقيقي للحرب والقضاء على النخبة الإرهابية في أوكرانيا. لدينا شيء لنضرب مخابئهم".
وأشار ميرنوف إلى أنه بالنسبة لزيلينسكي، يمكن أن تكون هناك عدة خيارات، بما في ذلك المحاكمة أمام محكمة دولية لجرائم الحرب.

وقال ميرونوف: "بالنسبة إلى زيلينسكي ومجلسه، يمكن أن يكون هناك ثلاثة خيارات: تكرار مصير هتلر، أو تكرار مصير الإرهابي دوداييف، أو مواجهة المحكمة الدولية لجرائم الحرب والجرائم الأخرى".

الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين حاولتا "اغتيال" بوتين
11:40 GMT
وكان قد أعلن الكرملين عن إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة. أكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала