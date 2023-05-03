https://sputnikarabic.ae/20230503/هدوء-حذر-هل-تصمد-الهدنة-بين-إسرائيل-والمقاومة-وما-سيناريوهات-المواجهة-المقبلة؟-1076637882.html

هدوء حذر... هل تصمد الهدنة بين إسرائيل والمقاومة وما سيناريوهات المواجهة المقبلة؟

هدوء حذر... هل تصمد الهدنة بين إسرائيل والمقاومة وما سيناريوهات المواجهة المقبلة؟

وسط حالة الهدوء الحذر التي سادت قطاع غزة بعد مواجهات دامية على خلفية مقتل القيادي بحركة الجهاد خضر عدنان المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، توقع مراقبون... 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T19:20+0000

2023-05-03T19:20+0000

2023-05-03T19:20+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

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وتواصلت المقاومة وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطار النار بعد جهود مصرية وقطرية وأممية، بعد تصعيد ميداني، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بخمسة صواريخ على الأقل موقعا شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين المجاورة، كما قصفت الطائرات الإسرائيلية موقعًا غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وألحقت به دمارًا كبيرًا.وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار، وسيناريوهات المواجهة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وفرص الانزلاق إلى حرب مفتوحة.تجدد المواجهةاعتبر الدكتور حسام الدجني، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، أن حالة الهدوء ما بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وإسرائيل مرتبطة ارتباطا وثيقًا بسلوك الاحتلال وبوجوده، وذلك دون تناول جذور المشكلة والتمثل بإنهاء الاحتلال وكبح سلوكه وإجراءاته وانتهاكاته المستمرة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك عدة سيناريوهات متوقعة فيما يتعلق بالموقف الراهن بعد القصف المتبادل، ليلة أمس، أهمها استمرار حالة الهدوء الحذر مع تجدد متوقع لأعمال القتال ضمن قواعد اشتباك مقبولة لدى الأطراف ذات العلاقة.وأكد أن تجدد الاشتباك على هذه القاعدة هو الأكثر ترجيحًا مع عدم إسقاط المحدد الميداني، الذي قد يقلب الطاولة باتجاه مواجهة مفتوحة مع قطاع غزة.هدوء مؤقتفي السياق اعتبر مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، أن حالة الهدوء التي تسود الأجواء حاليًا بين المقاومة وإسرائيل، مؤقتة وأن ما حدث هو انتهاء لجولة تصعيد لم تتجاوز اليوم.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا لا يعني أن تجدد المواجهات بين الاحتلال والمقاومة قد انتهى، وطالما أن هناك احتلالا يمارس الإرهاب والقتل والتعدي على الفلسطينيين والمقدسات فالمواجهة لا تزال قائمة، ويحكمها تصرف إسرائيل على الأرض فقط.وعن سيناريوهات المرحلة المقبلة، يرى الصواف أنها تحمل مفاجئات كثيرة، حيث تجهز إسرائيل نفسها لشن عدوان جديد على المقاومة، ولكنها تؤجل هذا الأمر لأسباب في تقديرها أنها غير مناسبة في الوقت الراهن، فيما تعد المقاومة الفلسطينية العدة وتجهز نفسها وقدراتها لمواجهة تعتقد أنها قريبة وقاسية.وتوقع المحلل السياسي الفلسطيني أن تكون هناك مواجهة قريبة وواسعة بين إسرائيل والمقاومة لن تقتصر على قطاع غزة.فن إدارة الاشتباكمن جانبه يرى الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح، وأستاذ العلوم السياسية أن جولة الاشتباك بين إسرائيل والمقاومة هي جولة من جولات سابقة وجولات قادمة دون حسم أو وقف نهائي لأي اشتباك أو مواجهة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، منذ حرب مايو 2021 أصبح الاشتباك بين الاحتلال والمقاومة له قواعد جديدة وهو الرد على قدر الفعل، لذلك نلاحظ صواريخ المقاومة محدودة المدى يقابلها قصف للاحتلال محدود وفي مناطق فارغة دون إحداث خسائر في الأرواح، وهو ما يمكن وصفه بـ "فن إدارة الاشتباك" بين الطرفين.وتوقع الرقب أن تعود هذه الاشتباكات المحدودة بين الفينة والأخرى، وخاصة أن الطرفين غير معنيين بحرب واسعة في الوقت الحالي على أقل تقدير، وحركة حماس التي تحكم قطاع غزة معنية بهدوء في القطاع الذي يعاني من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه قصف مناطق في قطاع غزة بالدبابات، على خلفية إطلاق 3 صواريخ من غزة، أمس الثلاثاء، باتجاه الأراضي الإسرائيلية، إثر وفاة المعتقل الفلسطيني بعد إضراب متواصل عن الطعام لنحو 3 شهور.

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