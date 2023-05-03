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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/وحدات-المدفعية-الروسية-تدمر-مناطق-محصنة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1076608061.html
وحدات المدفعية الروسية تدمر مناطق محصنة للقوات الأوكرانية... فيديو
وحدات المدفعية الروسية تدمر مناطق محصنة للقوات الأوكرانية... فيديو
تقوم وحدات المدفعية التابعة للقوات الروسية المحمولة جوا، المجهزة بمدافع ذاتية الدفع عيار 120 ملم من طراز "نونا-إس"، ومدافع هاون ذاتية الدفع عيار 240 ملم من... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T09:53+0000
2023-05-03T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
سلاح روسيا
نادي الفيديو
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وبحسب منشور وزارة الدفاع على موقعها الالكتروني، بعد اكتشاف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من قبل طاقم الطائرات دون طيار، يتم إعطاء المظليين أمرًا باستخدام وحدات المدفعية.وبحسب منشور وزارة الدفاع، طواقم المدفعية ذاتية الدفع "نونا" تسير إلى مواقع إطلاق النار وتقوم بالتصويب وإلحاق الضرر بالقوى العاملة وتدمير مراكز القيادة والمراقبة. يتم تنفيذ تصحيح إطلاق النار والتحكم في إصابة الأهداف من الطائرات دون طيار. بعد تدمير الأهداف المحددة، تقوم الأطقم بتغيير مواقعها بسرعة.بنيران موجهة، باستخدام "نونا إس" و قذائف الهاون ذاتية الدفع "تولبان"، تم تدمير الهياكل المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية.
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رصد عسكري, سلاح روسيا, نادي الفيديو
رصد عسكري, سلاح روسيا, نادي الفيديو

وحدات المدفعية الروسية تدمر مناطق محصنة للقوات الأوكرانية... فيديو

09:53 GMT 03.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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تقوم وحدات المدفعية التابعة للقوات الروسية المحمولة جوا، المجهزة بمدافع ذاتية الدفع عيار 120 ملم من طراز "نونا-إس"، ومدافع هاون ذاتية الدفع عيار 240 ملم من طراز "تولبان"، بأعمال قتالية يومية لتدمير مراكز القيادة والمراقبة والقوى العاملة وتدمير تحصينات القوات المسلحة الأوكرانيا المترسخة في الغابة.
وبحسب منشور وزارة الدفاع على موقعها الالكتروني، بعد اكتشاف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من قبل طاقم الطائرات دون طيار، يتم إعطاء المظليين أمرًا باستخدام وحدات المدفعية.
وبحسب منشور وزارة الدفاع، طواقم المدفعية ذاتية الدفع "نونا" تسير إلى مواقع إطلاق النار وتقوم بالتصويب وإلحاق الضرر بالقوى العاملة وتدمير مراكز القيادة والمراقبة. يتم تنفيذ تصحيح إطلاق النار والتحكم في إصابة الأهداف من الطائرات دون طيار. بعد تدمير الأهداف المحددة، تقوم الأطقم بتغيير مواقعها بسرعة.
بنيران موجهة، باستخدام "نونا إس" و قذائف الهاون ذاتية الدفع "تولبان"، تم تدمير الهياكل المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية.
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