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https://sputnikarabic.ae/20230503/وزارة-الداخلية-الصربية-تؤكد-مقتل-9-أشخاص-في-حادث-إطلاق-نار-على-مدرسة-في-بلغراد-1076610801.html
وزارة الداخلية الصربية تؤكد مقتل 9 أشخاص في حادث إطلاق نار على مدرسة في بلغراد
وزارة الداخلية الصربية تؤكد مقتل 9 أشخاص في حادث إطلاق نار على مدرسة في بلغراد
أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الصربية، اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا إطلاق النار على مدرسة في العاصمة بلغراد بلغ 9 أشخاص وأصيب 7 آخرون. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T10:19+0000
2023-05-03T10:19+0000
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وقالت وزارة الداخلية: "خلال إطلاق النار في الصباح على مدرسة "فلاديسلاف ريبنيكار" في منطقة فراكار، قتل ثمانية أطفال وحارس أمن، وأصيب ستة أطفال ومعلم، ونقلوا إلى مركز الطوارئ ومستشفى الأطفال".وبحسب تقارير إعلامية، فإن من بين الجرحى من لا تزال حياتهم مهددة بالخطر، ويُعتقد أن طالب الصف السابع الذي هاجم كان تحت تأثير المخدرات.
https://sputnikarabic.ae/20230503/الكويت-تكشف-عن-حزمة-من-التدابير-لمكافحة-المخدرات-1076599599.html
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العالم, صربيا
العالم, صربيا

وزارة الداخلية الصربية تؤكد مقتل 9 أشخاص في حادث إطلاق نار على مدرسة في بلغراد

10:19 GMT 03.05.2023
© Sputnik . Виталий Белоусов / الانتقال إلى بنك الصورالعاصمة الصربية بلغراد صربيا
العاصمة الصربية بلغراد صربيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . Виталий Белоусов
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أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الصربية، اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا إطلاق النار على مدرسة في العاصمة بلغراد بلغ 9 أشخاص وأصيب 7 آخرون.
وقالت وزارة الداخلية: "خلال إطلاق النار في الصباح على مدرسة "فلاديسلاف ريبنيكار" في منطقة فراكار، قتل ثمانية أطفال وحارس أمن، وأصيب ستة أطفال ومعلم، ونقلوا إلى مركز الطوارئ ومستشفى الأطفال".

في وقت سابق من اليوم، قالت الشرطة إنها احتجزت فتى يبلغ من العمر 14 عاما استخدم مسدس والده في مدرسة في بلغراد يوم الأربعاء، ووقع إطلاق النار في الصباح في منطقة فراكار وسط العاصمة الصربية.

الشرطة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
الكويت تكشف عن حزمة من التدابير لمكافحة المخدرات
08:54 GMT
وبحسب تقارير إعلامية، فإن من بين الجرحى من لا تزال حياتهم مهددة بالخطر، ويُعتقد أن طالب الصف السابع الذي هاجم كان تحت تأثير المخدرات.
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